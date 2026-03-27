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FRANCE

OM : un génie digne de Lionel Messi dimanche à Marseille, c’est signé !

Par Bastien Aubert - 27 Mar 2026, 11:32
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Dimitri Payet
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En annonçant sa retraite sportive à la mi-temps du match entre l’OM et le LOSC dimanche (1-2), Dimitri Payet (38 ans) a tiré un trait sur une carrière riche.

C’est un dimanche chargé en émotions pour l’OM et ses supporters. Lors de la mi-temps contre le LOSC (1-2), Dimitri Payet a officiellement mis un terme à sa carrière, laissant derrière lui un héritage unique.

Plus qu’un joueur, un maître du jeu

Avec une capacité exceptionnelle à créer des occasions, Payet se distingue au niveau européen. Entre 2006 et 2023, il a figuré dans le top 5 des créateurs d’occasions devant des légendes comme Lionel Messi. Un exploit qui témoigne de sa vision du jeu, de sa créativité et de son impact sur le terrain.

Une légende de l’OM

À l’OM, Payet ne se résume pas à ses statistiques. Il a incarné la passion, l’audace et le talent de la cité phocéenne pendant des années. Chaque passe, chaque action dangereuse était un symbole de son intelligence footballistique. Son départ dimanche a été chargé de symboles : sur son terrain, devant ses supporters, une page se tourne dans l’histoire du club.

Un héritage qui perdure

Même retraité, Dimitri Payet laisse un héritage qui continuera d’inspirer les jeunes générations et de marquer les esprits des fans. Son nom restera lié à l’OM et à ses plus beaux exploits. Dimanche, Marseille a dit au revoir à un génie du football français. Et pour le club et ses supporters, ce départ est autant un adieu qu’une célébration d’une carrière extraordinaire… surtout quand on sait que l’intéressé pourrait bien revenir au club en tant que dirigeant…

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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