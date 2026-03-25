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Mathieu Flamini pourrait prochainement faire son retour dans l’actualité d’Arsenal, cette fois en tant qu’investisseur. L’ancien joueur de l’OM envisagerait de racheter des parts du club londonien. Forcément, son cas intrigue à Marseille.

Mathieu Flamini (42 ans) fait parler de lui… mais cette fois en tant qu’investisseur. Selon The Athletic, l’ancien joueur de l’OM envisagerait de racheter des parts d’Arsenal, actuellement détenues par Stan Kroenke. Une opération rendue possible par la fortune colossale qu’il a bâtie après sa carrière, qui serait d’environ 10 milliards d’euros !

Flaminin, un poids financier impressionnant

Devenu entrepreneur dans les biotechnologies, Flamini disposerait aujourd’hui d’une richesse estimée à plusieurs milliards de livres. Un statut qui change totalement la donne : l’ancien milieu de terrain n’est plus seulement une figure du football, mais un acteur capable d’influencer des projets majeurs dans ce milieu. Son retour potentiel à Arsenal, club où il a disputé plus de 200 matchs, s’inscrit donc dans une logique à la fois affective et stratégique.

La piste OM évoquée

Mais forcément, à Marseille, cette information ne passe pas inaperçue. Formé à l’OM, où il a évolué entre 2003 et 2004, Flamini n’a jamais caché son attachement au club phocéen. « Marseille et Arsenal, ces clubs occupent une place particulière dans mon cœur », a-t-il récemment confié. Et selon Foot01, ce dossier pourrait même avoir des répercussions du côté de l’OM, où les supporters sont invités à « suivre ce projet de très près. »

Des milliards à l’horizon

Pour l’instant, aucun lien concret n’existe entre Flamini et un rachat du club marseillais. Mais dans un contexte où Frank McCourt cherche à stabiliser financièrement l’institution et à attirer de nouveaux investisseurs, l’émergence d’un profil comme Flamini ne peut être ignorée. Entre fantasme et opportunité réelle, une question commence à circuler sur la Canebière : et si un enfant du club, devenu milliardaire, revenait un jour pour changer le destin de l’OM ?

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)