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FRANCE

OM Mercato : un transfert record de Greenwood pour convaincre de nouveaux investisseurs ?

Par Bastien Aubert - 25 Mar 2026, 12:17
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Mason Greenwood (OM)
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non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Un transfert de Mason Greenwood (24 ans) est plus que jamais d’actualité au mercato estival. 

Le transfert de Mason Greenwood est sur les rails à Marseille. Alors que l’OM doit composer avec des caisses vides, le nom de l’Anglais revient avec insistance dans les discussions du mercato. Selon La Provence, plusieurs clubs européens et investisseurs du Golfe seraient déjà sur les rangs, prêts à faire grimper les enchères. Un retour en Angleterre semble en revanche illusoire pour l’attaquant anglais.

Un joueur au centre d’un plan financier

Pour rappel, l’OM détient 60 % des droits économiques de Greenwood, qui pourraient passer à 65 % en cas de qualification en Ligue des Champions. L’objectif est clair : récupérer une somme maximale pour renflouer les caisses et sécuriser l’avenir du club sur le plan financier. Mais ce transfert ne serait pas seulement une opération comptable. Il pourrait également servir d’argument pour attirer de nouveaux investisseurs désireux de rejoindre le projet Frank McCourt à Marseille.

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Un été crucial pour l’OM

Avec un mercato à préparer et la pression d’un club historique en quête de stabilité, ce transfert pourrait représenter un véritable tremplin. Le départ de Greenwood offrirait de la flexibilité financière, permettant à l’OM de renforcer son effectif et d’investir sur des profils capables de relancer le projet sportif. En coulisses, tout le monde observe. Les discussions sont en cours, et chaque chiffre compte. 

Une stratégie à double détente ?

Si Greenwood venait à partir à un prix record, l’OM pourrait combiner réussite sportive et assise économique, un scénario idéal pour séduire des investisseurs et préparer l’avenir du club avec plus de sérénité. Le mercato estival s’annonce donc stratégique et décisif pour l’OM, et Greenwood pourrait bien être au centre de ce plan ambitieux.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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