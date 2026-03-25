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Le dernier mouvement de Frank McCourt à l’OM pourrait laisser penser que le club pourrait vendu ces prochains mois.

Et si le dernier mouvement de Frank McCourt n’était pas anodin. Selon La Provence, le propriétaire de l’OM a récemment mandaté le cabinet Excel Sports Management pour trouver un futur président. Une décision stratégique en apparence classique… mais qui soulève déjà de nombreuses interrogations chez les observateurs.

Un cabinet pas si anodin

Car derrière ce choix se cache peut-être bien plus qu’un simple recrutement. Excel Sports Management est un acteur reconnu, notamment pour ses connexions dans la région du Golfe, un détail loin d’être anecdotique dans le contexte actuel du football européen. Rapidement, un parallèle a émergé : celui avec Newcastle United. Avant son rachat par des investisseurs saoudiens, le club anglais avait lui aussi fait appel à ce type de structure. Un élément qui alimente aujourd’hui les spéculations autour d’une possible vente de l’OM.

Le Golfe en embuscade ?

La question est désormais sur toutes les lèvres : Frank McCourt est-il en train de préparer le terrain pour une cession de l’OM ? Ou cherche-t-il simplement à structurer davantage son projet avec un profil exécutif de haut niveau ? Dans le milieu des affaires, trois cabinets dominent largement le recrutement de dirigeants pour les grands fonds d’investissement : Excel Sports Management, mais aussi Korn Ferry et Spencer Stuart. Le choix du premier, moins exposé mais très connecté, interpelle.

Un timing qui interroge

Ce mouvement intervient dans un contexte où les rumeurs autour d’une vente de l’OM n’ont jamais totalement disparu. Entre ambitions sportives fluctuantes et attentes élevées des supporters, chaque décision de la direction est désormais scrutée. Si aucune confirmation officielle ne vient pour l’instant appuyer la thèse d’un rachat, ce signal envoyé par Frank McCourt pourrait bien marquer le début d’une nouvelle phase… ou d’un tournant majeur dans l’histoire récente du club phocéen. Une chose est sûre : à Marseille, ce genre de détail ne passe jamais inaperçu.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

⚪🔵🛑🛑🛑 VENTE OM 🇸🇦…⏬⏬⏬

A UN MOMENT ça peut ne plus être des coïncidences…Pas besoin de poser des questions à L' IA pour comprendre…il nous reste l'intelligence naturelle…😊 pic.twitter.com/AYOsclTL0W — Jerome Choquet (@ompassion1986) March 24, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)