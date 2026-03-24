La pression monte à l’OM. Après les dernières polémiques, Pierre Ménès n’a pas épargné Habib Beye et Mehdi Benatia, remettant clairement en cause leur avenir en cas d’échec.

La sortie est brutale. Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a livré une analyse très critique de la situation de l’OM après la défaite contre le LOSC (1-2), visant directement Habib Beye. « Je connais bien Habib Beye pour avoir travaillé longtemps avec lui sur Canal+. Une erreur de casting à l’OM ? Je ne sais pas mais j’ai été très étonné qu’il récupère l’OM après son échec à Rennes par rapport à la gestion des cadres », a-t-il rappelé sur sa chaîne YouTube. Un jugement sévère, qui relance déjà le débat sur la légitimité du technicien marseillais.

Une équipe pointée du doigt

Au-delà du cas individuel, c’est tout le projet de l’OM qui est remis en cause. Selon Pierre Ménès, l’équipe phocéenne affiche de grosses lacunes, notamment sur le plan défensif. « Je ne vois aucun corps ni cohérence dans cette équipe, qui est fébrile défensivement », poursuit-il. Un constat inquiétant alors que l’OM joue gros dans cette fin de saison, avec une qualification en Ligue des champions en ligne de mire.

Benatia également ciblé

Mais Habib Beye n’est pas le seul dans le viseur. Mehdi Benatia, très exposé dans la structuration du projet marseillais, est lui aussi directement attaqué. « Le formidable Mehdi Benatia, qui donne ses cours à tout le monde mais qui finalement ne fait pas grand-chose d’extraordinaire. » Une critique frontale qui risque de faire réagir…

Un avenir déjà en question

La conclusion de Pierre Ménès est limpide : « Si l’OM ne se qualifie pas de Ligue des Champions, il faudra se poser des questions sur l’avenir d’Habib Beye et de Mehdi Benatia. » Le message est clair, la qualification européenne pourrait bien conditionner l’avenir du duo à Marseille. Dans un contexte déjà tendu, cette sortie ajoute encore un peu plus de pression autour de l’Olympique de Marseille.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France