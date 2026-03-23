OM : le départ de Longoria, premier signal d’une vente du club ?

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C’est une question qui agite déjà Marseille. Le départ de Pablo Longoria, longtemps homme fort de l’Olympique de Marseille, pourrait-il être le premier acte d’un projet bien plus large ?

Car en coulisses, les lignes bougent… et le timing interroge.

La fin d’un cycle pour Longoria

Arrivé comme directeur sportif avant de devenir président, Pablo Longoria aura incarné l’OM version McCourt pendant plusieurs années.

Mais malgré son influence, son bilan est aujourd’hui discuté, notamment sur le plan économique. Là où certains attendaient une gestion tournée vers la valorisation des joueurs, peu de grosses plus-values ont été réalisées sous son mandat.

À l’inverse, Medhi Benatia s’est rapidement imposé comme un profil efficace dans ce domaine, en réussissant plusieurs ventes importantes ces derniers mois.

Benatia au cœur du projet sportif

Malgré les bouleversements, Frank McCourt a fait un choix fort : maintenir Medhi Benatia en poste jusqu’à la fin de saison.

Un signal clair. L’ancien défenseur est désormais chargé de piloter l’ensemble des activités sportives, avec pour mission de maximiser la valeur de l’effectif.

Et les actifs ne manquent pas : Mason Greenwood, Léo Balerdi, Pierre-Emile Højbjerg, Amine Gouiri ou encore Igor Paixao disposent d’une cote importante sur le marché.

De quoi potentiellement générer des revenus conséquents… et assainir les finances.

Une série de secousses inquiétantes

Ce changement ne sort pas de nulle part. Depuis le début de l’année 2026, l’OM enchaîne les turbulences.

Défaite en finale du Trophée des Champions, élimination en Ligue des Champions, lourde claque face au PSG (5-0)… puis les départs successifs de Roberto De Zerbi et de Medhi Benatia (finalement prolongé temporairement).

Dans ce contexte instable, Pablo Longoria apparaissait comme le dernier pilier encore en place. Son départ marque donc une rupture majeure.

McCourt reprend la main

Face à cette situation, Frank McCourt a décidé d’intervenir directement. Une décision forte, accompagnée d’une réorganisation en interne.

Le rôle de Longoria devait évoluer vers des fonctions institutionnelles, notamment pour représenter le club auprès des instances. Mais son départ acté change totalement la donne.

Une vente en préparation ?

C’est désormais la grande question.

Recentrage sur les finances, mise en valeur de l’effectif, changements structurels… tous les ingrédients d’une stratégie de revente semblent réunis.

Sans confirmation officielle, difficile d’affirmer que l’OM est à vendre. Mais les signaux envoyés ces dernières semaines alimentent clairement les spéculations.

À Marseille, une chose est sûre : ce départ ne ressemble pas à un simple changement de dirigeant.

Et si ce n’était que le début d’un bouleversement bien plus profond ?