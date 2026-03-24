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Si Mason Greenwood venait à quitter l’OM cet été, le chantier offensif deviendrait prioritaire. Pour anticiper ce scénario brûlant, une intelligence artificielle a analysé profils, statistiques et compatibilité avec le système de Roberto De Zerbi. Résultat : cinq pistes crédibles, entre paris audacieux et valeurs sûres.

C’est un scénario que l’OM redoute… mais qu’il doit déjà anticiper. Auteur d’une saison convaincante sous les ordres de Roberto De Zerbi, Mason Greenwood attire forcément les convoitises. En cas de départ, Marseille devra frapper fort, vite, et surtout intelligemment. Pour y voir plus clair, ChatGPT a dressé une short-list de cinq profils idéaux pour prendre la relève. Des joueurs capables de s’intégrer dans un système exigeant, basé sur la possession, le mouvement et l’intensité.

Un profil Ligue 1 déjà prêt : Maghnes Akliouche

C’est le nom qui ressort en priorité. Maghnes Akliouche coche quasiment toutes les cases : technique fine, créativité entre les lignes, capacité à éliminer et expérience du championnat. Le joueur de l’AS Monaco a franchi un cap cette saison et pourrait incarner un remplacement crédible, avec en plus une adaptation immédiate à la Ligue 1. Un choix logique… mais pas forcément simple à boucler.

Le pari explosif venu d’Espagne : Nico Williams

C’est le profil “frisson” de cette liste. Nico Williams, ailier de l’Athletic Bilbao, séduit par sa vitesse supersonique et sa capacité à faire des différences en un contre un. Dans le système d’Habib Beye, il pourrait devenir une arme redoutable sur les transitions rapides. Un transfert ambitieux, mais qui ferait clairement passer un cap à l’OM.

La valeur montante : Johan Bakayoko

Moins médiatisé, mais tout aussi intéressant. Johan Bakayoko, révélation du PSV Eindhoven, incarne le joueur moderne par excellence : percussion, volume de jeu et efficacité croissante. L’IA le considère comme un profil parfaitement compatible avec le jeu de position prôné à Marseille. Un pari intelligent, avec une grosse marge de progression.

L’option Premier League : Noni Madueke

C’est le choix “revanche”. En manque de temps de jeu du côté de Chelsea, Noni Madueke pourrait être tenté par un projet où il aurait un rôle majeur. Très fort dans les un contre un, capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs, il offrirait une vraie alternative dynamique. Un dossier opportuniste… typiquement dans les cordes de l’OM.

L’expérience européenne : Domenico Berardi

Enfin, l’IA propose un profil plus expérimenté. Domenico Berardi, pilier de Sassuolo, apporterait leadership, régularité et sens du but. Moins explosif que les autres profils, mais terriblement efficace, il représenterait une solution fiable pour encadrer un secteur offensif en reconstruction. Un choix plus sécurisé… mais tout aussi pertinent.

Conclusion :

Remplacer Mason Greenwood ne sera pas une mince affaire. Mais entre talent brut, expérience et paris calculés, l’OM dispose de plusieurs options crédibles pour rester compétitif. Reste désormais à savoir si ce scénario deviendra réalité… ou si Marseille réussira à conserver sa star offensive. Une chose est sûre : en coulisses, le club a déjà un coup d’avance.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France