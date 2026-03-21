OM Mercato : un ancien Marseillais de retour cet été, les dirigeants préparent un coup de folie

L’OM pourrait rapatrier l’un de ses anciens joueurs cet été, mais devra faire face à la concurrence du géant Liverpool.

Alors que Roggerio Nyakossi brille au sein du club belge de Louvain, son nom commence à circuler sur toutes les radars des grands clubs européens. Les dernières informations du mercato montrent que l’OM pourrait revoir de près son ancien défenseur central, grâce à une clause particulière insérée lors de son départ de Marseille.

Un retour possible à l’OM via une clause de rachat

Arrivé en 2022 à l’OM, Nyakossi, 22 ans, n’a jamais disputé le moindre match en pro avec Marseille, et a quitté la Provence pour rejoindre Louvain en janvier 2025. À l’époque, une clause de rachat avait été incluse dans son transfert, une précaution classique pour Marseille qui suit toujours de près ses jeunes talents formés ou passés par le club. Cette clause, dont le montant n’a jamais été rendu public (il est estimé à 2,5 millions d’euros par Transfermarkt), pourrait permettre au club phocéen de reprendre l’aventure avec le défenseur suisse si sa progression se confirme.

Pour Marseille, cela représente un coup double : renforcer l’arrière-garde avec un profil déjà adapté au club, tout en profitant d’une piste de mercato plus accessible que les transferts classiques. L’OM, qui a parfois peiné à stabiliser son compartiment défensif ces dernières saisons, voit là une option séduisante sur le marché estival. Surtout que Pavard devrait repartir à Milan, tandis que Balerdi pourrait être vendu.

Un duel OM vs Liverpool ?

Même si Marseille pourrait user de sa clause, d’autres clubs européens suivent de très près Nyakossi, et notamment Liverpool. Le club anglais serait prêt à mettre une importante somme sur la table pour devancer Marseille et attirer le défenseur central dès cet été. D’après Nieuwsblad, Nyakossi serait très enthousiaste à l’idée de rejoindre Liverpool s’il en avait l’opportunité, même s’il a préféré rester concentré sur la saison en cours lors des dernières interviews publiques.

Un profil défensif en pleine progression

La saison 2025‑26 de Nyakossi est sans aucun doute celle de la confirmation. Après une période d’adaptation, il est devenu titulaire régulier à Louvain, avec 3 buts marqués cette saison, et des performances qui attirent les recruteurs.

Son contrat court encore jusqu’en 2027, ce qui donne à Louvain une position de force pour négocier — surtout à l’approche d’une possible vente lucrative, comparable à l’année dernière avec la cession d’Ezechiel Banzuzi, qui avait rapporté un gros chèque au club belge