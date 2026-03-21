OM : ça bouge à Marseille, McCourt prépare de grosses annonces !

Avant le choc entre l’OM et le LOSC, une réunion a eu lieu entre le club et les supporters. Et Frank McCourt a promis des annonces en fin de saison.

À la veille de la réception du LOSC en Ligue 1, l’OM a tenté de resserrer les liens avec ses supporters. Ce samedi, une réunion s’est tenue à la Commanderie entre plusieurs dirigeants du club, le staff et les représentants des groupes de fans, dans un contexte toujours tendu autour de la saison marseillaise, selon RMC Sport.

Une réunion d’une heure et demie

Pendant près d’une heure et demie, les échanges ont réuni notamment l’entraîneur Habib Beye, le directeur du football Medhi Benatia et le président par intérim Alban Juster. Cette rencontre marquait un premier contact direct entre le nouveau coach et les supporters, alors que le club traverse une période agitée marquée par des changements en interne et des résultats irréguliers.

Au cœur des discussions, Habib Beye a insisté sur l’importance du soutien du Vélodrome. L’entraîneur marseillais a rappelé que son équipe avait besoin de confiance et d’encouragements pour atteindre ses objectifs, notamment une qualification en Ligue des champions. Il a également pointé le rôle déterminant du public, regrettant certaines ambiances trop timides ces dernières semaines, notamment lors de la première période face à Auxerre.

Balerdi évoqué

En face, les supporters n’ont pas caché leur frustration. Les éliminations en Ligue des champions et en Coupe de France ont laissé des traces, alimentant une forme de déception autour d’une saison jugée décevante malgré un effectif compétitif. La question de la régularité de l’équipe, déjà soulevée lors de précédents échanges, reste un point central des critiques.

Le cas de Leonardo Balerdi a également été évoqué. Le défenseur est dans le viseur d’une partie des supporters, qui lui reprochent plusieurs erreurs récentes, notamment lors de la séance de tirs au but contre Toulouse. Face à ces critiques, Beye et Benatia ont tenu à défendre leur joueur, mettant en avant son état d’esprit et son attachement au club, tout en appelant à continuer de le soutenir.

Frank McCourt va faire des annonces

Au-delà du terrain, cette réunion a aussi permis d’aborder la situation interne du club. L’OM reste en pleine phase de transition, avec un intérim à la présidence assuré par Alban Juster et un avenir encore flou pour certains dirigeants. Le propriétaire Frank McCourt devrait s’exprimer en fin de saison pour « expliquer les choix qu’il fera et les dirigeants qu’il nommera », tandis que Benatia n’a pas donné la sensation qu’il allait rester au club, et Beye a expliqué qu’un point sera fait en fin de saison sur son cas.

Malgré les tensions, les échanges se sont déroulés dans un climat jugé constructif. Habib Beye est ressorti de cette réunion avec l’espoir de voir le Vélodrome pleinement mobilisé pour la réception de Lille. À l’approche d’un match important dans la course au podium, le club phocéen compte désormais sur une forme d’union sacrée pour relancer sa dynamique et atteindre ses objectifs de fin de saison.