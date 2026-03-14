OM – AJ Auxerre : Beye répond aux supporters et fait une grosse annonce sur Gouiri

Les propos d’Habib Beye après la courte victoire de l’OM face à Auxerre.

Ce vendredi, pour ouvrir la 26e journée de Ligue 1, l’OM est venu à bout d’Auxerre au bout de l’ennui. La lumière est venue d’Amine Gouiri à la 79e, lui qui avait démarré sur le banc avant d’entrer à la 62e. Pour le reste, pas vraiment de quoi s’emballer à Marseille, et les supporters ont d’ailleurs fait vivre une ambiance très hostile aux Olympiens, avec une grève des chants pendant la première période, puis des sifflets à la mi-temps.

Un contexte qui n’a peut-être pas permis aux hommes d’Habib Beye d’emballer le match, comme l’a reconnu le coach après le match, dans des propos rapportés par La Provence : « C’est dur pour tout le monde. Il n’y a pas la ferveur et c’est compliqué. La seule chose que je dis, c’est que je félicite mes joueurs d’avoir été capables de hausser le rythme et la qualité du jeu par rapport au contexte. Ce soutien doit arriver très vite, on a besoin de nos supporters ».

Gouiri et Aubameyang bientôt alignés à deux

Et malgré ce match compliqué, le bilan de Beye est limpide : 3 victoires sur 4 matchs de Ligue 1, et une place de 3e bien sécurisée : « Ça fait trois victoires de suite, deux clean-sheets, ça faisait longtemps… Ce soir, on va s’endormir en étant troisième de Ligue 1. Le contexte n’était pas simple, j’ai envie de dire bravo à mes joueurs ».

Beye a également abordé l’entrée décisive de Gouiri, qui se remet doucement d’une blessure, tout en faisant une grosse annonce : « On est proche de voir « Aubame » et Amine démarrer ensemble. Quand vous avez deux attaquants de cette qualité, il ne faut pas chercher. Amine a eu un problème quand je suis arrivé, mais il se reconstruit. On n’a que deux attaquants de métier, si on démarre avec eux, on manquera de solutions en cours de matches. Mais Amine est très important ici et ça ne fait aucun doute. Je suis content de son entrée, comme celle d' »Emi ».