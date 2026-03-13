OM – AJ Auxerre (1-0) : Marseille enchaîne sans briller, les tops et flops des Olympiens

Les tops et flops des joueurs de l’OM après la victoire contre Auxerre (1-0).

Ce vendredi, l’OM accueillait l’AJ Auxerre dans un contexte très hostile au Stade Vélodrome pour la 26ᵉ journée de Ligue 1. Si la première période s’est conclue sous les sifflets du public, l’OM a finalement pris le contrôle du match après la pause. C’est grâce à un duo dynamique, Igor Paixao et Amine Gouiri entré en jeu, que Marseille a ouvert le score à la 80ᵉ minute. Malgré une tentative d’égalisation d’Auxerre avec un but refusé, l’OM a tenu le résultat et a signé un deuxième clean sheet consécutif, décrochant sa troisième victoire de suite en Ligue 1 et reprenant trois points d’avance sur l’Olympique Lyonnais dans un match vraiment pas emballant côté olympien.

Les tops

TIMBER

Il enchaîne les grosses prestations au milieu, et est sans aucun doute le rayon de soleil marseillais dans une saison assez mitigée. Sa montée en puissance est assez folle, et il devient clairement indispensable dans ce onze.

PAIXAO

Si les offensifs marseillais ont eu du mal à faire sauter le verrou auxerrois, la lumière est une nouvelle fois venue de lui. Il a fait parler son explosivité dans la surface avant d’adresser un centre fort mal repoussé par la défense adverse, ce qui a profité à Gouiri pour le 1-0.

GOUIRI

Entré à la 62e minute à la place de CJ Egan-Riley, il a fait la différence plusieurs minutes après en marquant d’une volée du droit en force, profitant de la maladresse auxerroise. Il était tout proche du doublé à la 85e mais son tir est repoussé par le torse de Diomandé.

Les flops

MEDINA

Un nouveau match assez compliqué pour l’Argentin, qui est bien loin du niveau affiché lorsqu’il était à Lens. Il récolte un jaune assez tôt en fauchant Mara, et a terminé la rencontre complètement cuit. Il n’est d’ailleurs pas irréprochable sur le but refusé à l’AJA.

HOJBJERG

Si Timber a été le seul au-dessus dans ce milieu à trois, le Danois a été beaucoup plus décevant. Un peu au ralenti ce soir, il manque d’ouvrir le score à la 49e, mais sa volée dans la surface est beaucoup trop timide et sans danger pour Léon.

AUBAMEYANG

Il a fait beaucoup d’efforts et ne rechigne jamais, mais ça reste assez léger offensivement, surtout quand on voit ce que l’entrée de Gouiri peut provoquer. Aubameyang seul à la pointe de l’attaque, ça ne semble pas être une idée de génie de Beye…