OM : Habib Beye annonce une pluie de bonnes nouvelles avant le choc contre Lille !

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À l’approche d’un rendez-vous crucial face au LOSC, l’entraîneur de Olympique de Marseille, Habib Beye, a livré une conférence de presse riche en enseignements. Entre retours importants, dynamique positive et confirmations tactiques, le technicien marseillais a affiché une réelle sérénité. Voici pourquoi l’OM aborde ce choc de Ligue 1 avec ambition.

Interrogé sur la fameuse “patte Beye”, le coach olympien a tenu à calmer le jeu. Pour lui, l’essentiel reste l’équilibre collectif et la capacité de son équipe à se projeter rapidement vers l’avant.

« La “patte Beye”, j’ai du mal avec ça. En tant qu’entraîneur, on a tous une identité. Ce qui est important pour moi, c’est de prioriser la solidité, l’équilibre et de déterminer une forme de onze type. » Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant J'en profite

Le message est clair : l’OM doit gagner en constance. Une verticalité plus assumée et une meilleure organisation défensive constituent désormais les piliers du projet marseillais.

OM – LOSC : un tournant… mais pas un match capital

Face aux Dogues, Beye refuse d’ajouter une pression excessive sur ses joueurs. Selon lui, la saison ne se joue pas sur une seule rencontre, même si ce duel peut marquer un cap important.

« On est sur une série positive. Ça ressemble à une forme de tournant sans être décisif. Ce qui est capital, c’est de continuer notre dynamique positive car elle entretient notre confiance. »

Dans une Ligue 1 extrêmement serrée, l’OM peut néanmoins creuser l’écart avec certains concurrents en cas de victoire. Un enjeu comptable non négligeable dans la course à l’Europe.

Aubameyang – Gouiri : le duo offensif qui séduit

Bonne nouvelle pour les supporters marseillais : l’association entre Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri pourrait être reconduite. Les deux attaquants offrent des profils complémentaires qui donnent plus de variété au jeu offensif.

« Ils sont très complémentaires. On a un Amine qui aime venir dans les lignes pour connecter. On a Auba qui a une générosité exceptionnelle. Ils sont prêts à démarrer ensemble. »

Entre mobilité, pressing et qualité technique, cette connexion pourrait être l’une des clés face à Lille.

Des cadres opérationnels et une confiance retrouvée

Sur le plan physique, les signaux sont également au vert. Aubameyang est apte malgré un coup reçu à la cheville. Leonardo Balerdi, Bilal Nadir et Geoffrey Kondogbia sont eux aussi disponibles.

Beye n’a d’ailleurs pas manqué de saluer l’impact du milieu centrafricain :

« Il met beaucoup d’intensité au quotidien. Il est un leader pour cette équipe. »

Avec un effectif presque au complet et une dynamique favorable, l’OM semble mieux armé pour aborder cette dernière ligne droite.

Une dynamique positive à confirmer

Plus que le résultat brut, Habib Beye veut voir une équipe sûre de ses forces et capable d’imposer son rythme.

« Cette confiance doit se voir dimanche. »

Dans un Vélodrome qui s’annonce incandescent, les Marseillais auront une occasion idéale de confirmer leur progression. Une victoire face à Lille pourrait envoyer un signal fort à toute la Ligue 1.