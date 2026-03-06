OM : Balerdi fait flipper à Marseille, un soutien inattendu vole à son secours

L’échec de Leonardo Balerdi lors de la séance de tirs au but face à Toulouse continue d’animer la planète OM. Accusé par beaucoup de symboliser les défaillances collectives, le défenseur argentin traverse une période sous tension. Mais Jean-Pierre Papin, figure emblématique du club, n’a pas hésité à briser l’isolement du joueur en prenant publiquement sa défense. Une prise de position rare, qui tranche avec l’avis tranchant de Jérôme Rothen, très critique sur les performances du numéro 5 marseillais.

Balerdi, sous le feu des critiques après son penalty manqué

Le quart de finale de Coupe de France contre Toulouse restera un tournant de la saison de l’OM. Leonardo Balerdi, en difficulté depuis plusieurs mois, s’est trouvé sous le projecteur en manquant son penalty lors de la fatale séance aux tirs au but. Résultat : élimination de Marseille, désillusion pour les supporters et déferlante de critiques.

Pour le défenseur de 27 ans, dont la loyauté envers le club et la capacité à serrer les dents dans la tempête ne font désormais plus l’unanimité, cette énième mésaventure relance le débat sur sa place et son poids dans l’effectif phocéen.

Papin défend Balerdi et dénonce l’acharnement

Le discours de Jean-Pierre Papin résonne comme un contrepoids face à la vindicte actuelle. Conscient des erreurs commises par Balerdi sur le terrain, Papin refuse l’idée du bouc émissaire. L’ancien buteur le rappelle : “au football, on ne joue pas tout seul”. Derrière cette phrase se cache une vérité collective, et une forme d’injustice aux yeux de Papin.

Il pointe du doigt le contexte et s’interroge : pourquoi blâmer le seul Balerdi, alors que d’autres joueurs “plus frais, plus tranquilles” auraient pu s’avancer pour tirer lors de la séance décisive ? Papin insiste aussi sur la fidélité du défenseur à l’OM, parlant d’un homme “qui aime ce club avec énormément de respect”, un attachement rare à ce niveau, qui mérite d’être souligné.

Difficile de ne pas ressentir dans son argumentaire une volonté de protéger le groupe et rappeler l’esprit solidaire nécessaire, même en pleine crise. Cette lecture tranche avec l’ambiance de chasse au coupable, souvent amplifiée par les médias et les réseaux.

Balerdi fait « flipper » Rothen

Mais impossible d’éluder le constat, souvent partagé autour de la Canebière : Balerdi divise. Jérôme Rothen, habitué des analyses franches, n’a pas mâché ses mots. Pour lui, après près de 200 matchs disputés, le ratio penche du mauvais côté : “il y a plus de faiblesses que de choses positives”.

Rothen cite notamment les errements défensifs du joueur, particulièrement ses placements jugés catastrophiques lors de la rencontre face à Lyon. L’ancien international français n’hésite pas à parler d’un placement qui “fait flipper”. Une vision dure, qui relance la question de la responsabilité individuelle dans une défense souvent exposée à l’OM.

Ce n’est pas la première fois que Rothen interpelle la direction marseillaise et les choix sportifs du club, comme en témoigne sa critique virulente sur la gestion récente du club.

Quel avenir pour Balerdi et l’OM ?

La polémique autour de Balerdi cristallise en vérité une crise plus large à l’Olympique de Marseille. Le défenseur argentin, malgré un contrat jusqu’en 2028 et une valeur marchande récemment rehaussée, reste un pilier fragile dans une équipe qui cherche encore son équilibre.

Malgré tout, il demeure l’un des joueurs de champ les plus utilisés cette saison, preuve de la confiance que lui accordent ses entraîneurs. Sa solidité défensive, sa résilience dans les tempêtes font de lui un protagoniste qui ne laisse personne indifférent à Marseille.

Pour les observateurs, la question est donc claire : l’OM saura-t-il capitaliser sur le potentiel de Balerdi et retrouver une dynamique plus sereine, ou la défiance restera-t-elle durable ? À l’image de la division Papin-Rothen, le débat ne cesse d’alimenter les conversations, et chaque performance future du défenseur sera scrutée à la loupe.