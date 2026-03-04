OM – Toulouse (2-2, 3 tab 4) : les notes des Marseillais

L’OM a été éliminé par Toulouse en quarts de finale de la Coupe de France aux tirs au but (2-2, 3 tab 4).

Geronimo Rulli 7

Le gardien argentin n’a rien eu à faire en première période mais du stade, il semble qu’il peut mieux faire sur le but de Gboho (1-1, 13e). Ensuite, Rulli sauve deux fois son équipe d’entrée de seconde période, notamment cette tête de Nicolaisen (50e), et il est à deux doigts de prendre un but casquette en boxant un ballon dans la tête de Medina (86e). Il détourne le tir au but de Casseres.

Timothy Weah 5

Discret, le latéral droit américain se sacrifie sur un centre toulousain et se blesse à la tête (41e). Toujours aussi impliqué, il n’a pas non plus gratifié le Vélodrome de ses habituelles chevauchées dans son couloir.

Leonardo Balerdi 3

Le capitaine de l’OM a retrouvé le brassard… mais pas son statut. Solide par moment, l’international argentin était toutefois absent sur les coups de pied arrêtés adverses et cela reste un problème quand on doit commander une défense. Il rate son tir au but, ce qui fait baisser sa note.

Nayef Aguerd 4

Battu de la tête par Charlie Cresswell sur l’égalisation toulousaine (13e), l’international marocain a aussi confirmé ses difficultés du moment à la relance. Moins sûr, il plie encore devant Nicolaisen (50e) mais Rulli est aux aguets. Il rate son tir au but avant de le retirer avec réussite !

Facundo Medina 4

L’Argentin amène l’action sur le penalty de Greenwood mais n’a globalement pas apporté le surnombre dans le couloir gauche : il donne l’impression d’être bridé et incapable d’amener ce supplément d’âme qu’on lui connaissait au RC Lens.

Arthur Vermeeren 4

Titulaire, le Belge a livré une prestation très mitigée. S’il perd un ballon chaud au milieu et dévisse une frappe devant la surface, il touche l’équerre sur un corner en retrait de Greenwood (28e). Remplacé par Bilal Nadir (57e), qui doit faire plus.

Geoffrey Kondogbia 4

Un match moyen, encore un ! S’il gratte un ballon au milieu et oriente bien le jeu (20e), son impact s’est réduit au fil des minutes avec quelques pertes évitables. Il se fait déposer sur le deuxième but de Cresswell (61e).

Himad Abdelli 4

Agressif sur l’homme d’emblée, l’Algérien a été averti tôt (10e) et a semblé lourd sur certaines prises de balle et orientations. Une belle frappe sortie par Haug (32e) mais un apport trop neutre en termes de créativité. Remplacé par Ethan Nwaneri (45e), qui touche la barre (66e) et rate son tir au but.

Pierre-Emerick Aubameyang 4

Auteur d’un doublé contre l’OL, il avait passé la grande partie de son match à courir dans le vide et cela s’est répété ce soir. Le Gabonais tergiverse par exemple un centre de Paixao (11e) et a eu du mal à se placer face au but. Il réussit son tir au but.

Igor Paixao 7

Homme du match contre l’OL, Igor Paixao a encore été le meilleur Marseillais. Le Brésilien décale Medina d’une talonnade pour amener le penalty de Greenwood et marque le deuxième but marseillais d’une frappe improbable (2-1, 57e). Il est encore là pour sauver sur sa ligne (87e). Remplacé par Hamed Junior Traoré (89e).

Mason Greenwood 6

Avec Paixao, c’est encore lui qui électrise le début de rencontre grâce à sa vista et ses inspirations. D’emblée, il provoque et transforme un penalty (1-0, 1e) avant de permuter et de disparaître petit à petit de la rencontre. Il réussit son tir au but.

Bastien Aubert, au Vélodrome