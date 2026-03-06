OM : Beye annonce un coup dur et fait passer un message à Pavard et Balerdi avant Toulouse

Avant le déplacement de l’OM sur la pelouse de Toulouse ce samedi, le coach Habib Beye a pris la parole en conférence de presse.

Plus tôt dans la semaine, l’OM s’est fait éliminer de la Coupe de France par le Toulouse FC au terme d’un match qui s’est soldé par un 2-2, puis 3-4 aux tirs au but. Un énorme coup dur dans la saison marseillaise, alors que tout le club avait érigé la compétition comme un objectif majeur dans cette fin de saison. Il faut désormais se remobiliser à Marseille, qui va affronter… Toulouse samedi !

Nadir forfait

Et en conférence de presse à la veille de la rencontre, le coach Habib Beye a annoncé un coup dur sur son groupe : « Nadir a pris un coup et ne sera pas disponible sinon tout le monde est de retour et disponible. Le groupe est complet ».

L’entraîneur olympien a évidemment été interrogé sur la situation de Leonardo Balerdi, symbole du déclin marseillais qui a raté son penalty : « Ce qui est important c’est que quand je l’ai revu, j’ai dit que je voulais le voir avec la même joie, le même sourire et la même détermination que depuis ses débuts à l’OM. Mon rôle c’est de lui donner le maximum de confiance. Les critiques, il y en a toujours dans une carrière. Comme je l’ai dit, c’était le premier touché après l’élimination et moi je dois lui donner le maximum de confiance possible ».

« On s’est donné les moyens de revenir sur le podium »

Un discours qui se veut rassurant, tout comme celui concernant Benjamin Pavard, cloué sur le banc contre Toulouse : « Tous mes joueurs ont un rôle à jouer. On a pu faire des choix sur certains matchs mais ça ne veut pas dire qu’ils ne travaillent pas à l’entraînement. Pavard doit être un leader, il doit être impliqué à 100% comme depuis que je suis arrivé. Il aura un rôle à jouer. »

Enfin, Habib Beye a évoqué l’objectif podium, soit la seule chose qui reste à l’OM pour tenter de vibrer au moins un peu sur ces dernières semaines : « Je suis quelqu’un de positif. Je suis tributaire de ce que j’ai entre les mains. L’objectif Coupe de France est parti mais pour l’autre, on s’est donné les moyens de revenir sur le podium. Je parle surtout de revenir sur l’équipe devant nous. Je ne parle pas de saison chaotique mais je comprends la déception des supporters. A nous d’être dans les objectifs fixés par le club à la fin de la saison ».