OM : La statistique choc d’Habib Beye après l’élimination en Coupe De France…

Habib Beye vient d’entrer malgré lui dans l’histoire, en connaissant une double élimination en Coupe de France avec deux clubs de Ligue 1, un scénario inédit depuis l’après-guerre. Une page sombre qui laisse autant d’amertume que de consternation dans le camp marseillais.

Nouvelle désillusion pour Marseille contre Toulouse

L’Olympique de Marseille a vu son aventure en Coupe de France s’arrêter brutalement en quarts de finale, battu par Toulouse lors d’un match tendu et haletant (2-2, 3-4 aux tirs au but). Le Vélodrome retient son souffle puis explose de frustration : pour Beye à la tête de l’OM, ce revers cruel s’inscrit dans une série noire sur la scène nationale. À peine arrivé, le technicien doit déjà composer avec ce lourd fardeau, nouvelle pierre dans le jardin de la polémique autour de la nomination d’Habib Beye à l’OM.

Habib Beye, premier coach doublement éliminé lors d’une même édition

Le sport réserve parfois des destins impensables : Habib Beye est, depuis mercredi soir, le tout premier entraîneur de Ligue 1 éliminé de la Coupe de France avec deux clubs différents au cours de la même édition, une situation jamais vue depuis l’après-guerre. Après un premier revers en huitièmes sur le banc du Stade Rennais face à l’OM (3-0), l’ancien défenseur s’est incliné une nouvelle fois, cette fois en dirigeant Marseille contre Toulouse. Un record qui s’inscrit dans la colonne des faits majeurs, comme le relatent plusieurs analyses sur ce record d’éliminations inédit en Coupe de France.

2 – Habib Beye est le premier entraîneur à être éliminé avec 2 clubs de Ligue 1 différents sur une même édition de la Coupe de France sur l’après-guerre (Rennes en 8e, Marseille en 1/4). Accroc. #OMTFC pic.twitter.com/RSdvCTC3ks — OptaJean (@OptaJean) March 4, 2026

Un revers marquant pour Beye et le club phocéen

Ce triste exploit frappe fort : pour le coach franco-sénégalais, l’impact psychologique est immense. Hériter d’un tel “exploit” en si peu de temps écorne l’élan du manager et amplifie la pression autour de sa mission marseillaise. Pour l’OM et ses supporters, cette élimination s’apparente à un séisme, rappelant avec fracas la fragilité d’un club à la recherche de repères.