À LA UNE DU 5 MAR 2026
[11:00]OM Mercato : un attaquant courtisé par Liverpool pourrait débarquer en catimini à Marseille !
[10:40]RC Lens – OL : Le terrible aveu de Pierre Sage qui ne passe pas auprès des supporters !
[10:20]ASSE : Philippe Montanier en passe de marquer l’histoire, les supporters en folie !
[10:00]OM : La statistique choc d’Habib Beye après l’élimination en Coupe De France…
[09:30]RC Lens Mercato : un transfert XXL pourrait ouvrir la porte au retour de Khusanov ?
[09:00]ASSE Mercato : Les 3 pépites de Ligue 2 que Kilmer Sports doit absolument recruter !
[08:00]OM : L’autopsie d’une saison ratée…
[07:00]PSG : pluie de bonnes nouvelles pour Luis Enrique avant Monaco et Chelsea !
[06:30]Pronostic Athletic Bilbao – FC Barcelone : un succès à San Mamés pour se rapprocher du titre ?
[06:00]ASSE Mercato : que doit faire Kilmer avec Pedro, déjà très courtisé en Ligue 1 ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : La statistique choc d’Habib Beye après l’élimination en Coupe De France…

Par Louis Chrestian - 5 Mar 2026, 10:00
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Habib Beye vient d’entrer malgré lui dans l’histoire, en connaissant une double élimination en Coupe de France avec deux clubs de Ligue 1, un scénario inédit depuis l’après-guerre. Une page sombre qui laisse autant d’amertume que de consternation dans le camp marseillais.

Nouvelle désillusion pour Marseille contre Toulouse

L’Olympique de Marseille a vu son aventure en Coupe de France s’arrêter brutalement en quarts de finale, battu par Toulouse lors d’un match tendu et haletant (2-2, 3-4 aux tirs au but). Le Vélodrome retient son souffle puis explose de frustration : pour Beye à la tête de l’OM, ce revers cruel s’inscrit dans une série noire sur la scène nationale. À peine arrivé, le technicien doit déjà composer avec ce lourd fardeau, nouvelle pierre dans le jardin de la polémique autour de la nomination d’Habib Beye à l’OM.

Habib Beye, premier coach doublement éliminé lors d’une même édition

Le sport réserve parfois des destins impensables : Habib Beye est, depuis mercredi soir, le tout premier entraîneur de Ligue 1 éliminé de la Coupe de France avec deux clubs différents au cours de la même édition, une situation jamais vue depuis l’après-guerre. Après un premier revers en huitièmes sur le banc du Stade Rennais face à l’OM (3-0), l’ancien défenseur s’est incliné une nouvelle fois, cette fois en dirigeant Marseille contre Toulouse. Un record qui s’inscrit dans la colonne des faits majeurs, comme le relatent plusieurs analyses sur ce record d’éliminations inédit en Coupe de France.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Un revers marquant pour Beye et le club phocéen

Ce triste exploit frappe fort : pour le coach franco-sénégalais, l’impact psychologique est immense. Hériter d’un tel “exploit” en si peu de temps écorne l’élan du manager et amplifie la pression autour de sa mission marseillaise. Pour l’OM et ses supporters, cette élimination s’apparente à un séisme, rappelant avec fracas la fragilité d’un club à la recherche de repères.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot