Après Eric Di Méco, une autre légende de l’OM, Jean-Pierre Papin, a sorti la sulfateuse suite à l’humiliation subie dans le Classico (0-5) hier soir.

Au lendemain de leur immonde performance au Parc des Princes, les joueurs, l’entraîneur et la direction de l’OM sont inondés de critiques. Mais certaines font plus mal que d’autres. Celles émises par les anciennes gloires du club sont forcément plus dures à entendre. Eric Di Méco a été le premier à se lancer lors d’une intervention au Phocéen. Jean-Pierre Papin a emboîté le pas de son ancien coéquipier. Sur RMC, le Ballon d’Or 1991 a dit combien le manque d’engagement des Marseillais au Parc l’avait interpellé. Il a également souligné leur incapacité à se mettre au niveau dans les grands rendez-vous…

« Dans les grands matchs, tous les joueurs se liquéfient »

« Ce qui me choque le plus, c’est le peu d’envie et le peu d’agressivité qu’ils ont mis. Quand tu sais que tu as été capable de battre Paris et de leur poser des problèmes dans le Trophée des champions, tu dois jouer avec plus d’envie et d’agressivité. Après, il faut reconnaître que c’est allé trop vite pour eux, ils ont été dépassés trop vite. Après, tu vas viser des joueurs. C’est vrai que Leonardo Balerdi a fait des boulettes ayant coûté cher hier mais il n’y a pas que lui. Mason Greenwood, l’un des meilleurs buteurs de L1, n’a pas existé. Dans les grands matchs, tous les joueurs se liquéfient. »

Des critiques qui font mal à entendre mais qui sont on ne peut plus vrai. Depuis le début de la saison, hormis les victoires sur Paris (1-0) et Lens (3-1) au Vélodrome en championnat, l’équipe est passée à côté de tous ses autres grands rendez-vous.