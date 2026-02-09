Eric Di Méco a pointé du doigt la célébration du trio Medina-Hojbjerg-Balerdi après Rennes (3-0) alors que les trois joueurs ont été à la rue lors de la déroute de l’OM face au PSG (0-5) hier soir.

Depuis hier soir et leur naufrage au Parc des Princes, les joueurs de l’OM doivent avoir les oreilles qui saignent. Ridicules d’un bout à l’autre, ils ont enduré la pire défaite phocéenne dans l’histoire du Classico (0-5). Une déroute qui fait suite à celles vécues contre Liverpool (0-3) et Bruges (0-3), sans oublier les faux pas face à Nantes (0-2) et au Paris FC (2-2). Ça commence à faire beaucoup et, forcément, la patience des Marseillais, déjà pas bien grandes, a fini par céder. Ainsi, Eric Di Méco a fustigé la célébration de Facundo Medina, Pierre-Emile Hojbjerg et Leonardo Balerdi après le troisième but de l’OM mardi contre Rennes en Coupe de France alors que les trois joueurs ont été en dessous de tout hier au Parc.

« Tu montres les biscottos contre Rennes alors que tu joues les enfants à Paris ? »

« A un moment donné, Medina se chope avec le petit Dro, qui vient de rentrer. Il le menace car il a fait deux grigris. Je suis persuadé que Medina lui a dit « Fais gaffe à toi, on va te casser ». Mais quand tu prends 5-0, tu vas vraiment aller choper le petit jeune en face alors que tu t’es fait rouler dessus pendant une heure ?! Tu as vu l’image de Medina, Hojbjerg et Balerdi après le troisième but contre Rennes mardi ? Elle a beaucoup été commentée par les jeunes supporters sur les réseaux sociaux. Mais quand tu viens de faire trois merdes contre Liverpool, Bruges et le Paris FC et que tu te qualifies contre un pauvre Stade Rennais qui se fait marcher dessus par tout le monde, ça veut dire quoi ? Surtout pour se chier dessus quatre ou cinq jours après ? Tu montres les biscottos contre Rennes alors que tu joues les enfants à Paris ? Pour moi, l’image est catastrophique. A mon époque, on célébrait les buts, mais sans en rajouter. Et surtout, dans les grands matches, on ne baissait pas les yeux. »

L’avis d’Eric Di Méco reflète l’humeur des supporters de l’OM après cette humiliation. La réception de Strasbourg samedi après-midi au Vélodrome devrait être bouillante. Les banderoles très piquantes, elles qui l’avaient déjà été contre Rennes…