PSG – OM : Luis Enrique calme l’euphorie, De Zerbi annonce une discussion avec Longoria et Benatia

Ce dimanche soir au Parc des Princes, le PSG a écrasé l’OM (5-0) dans le cadre de la 21ᵉ journée de Ligue 1 2025-2026, avec une performance collective brillante et une grande maîtrise technique.

Le Paris Saint-Germain a pris le large très rapidement avec deux buts de Ousmane Dembélé, qui s’est une nouvelle fois montré décisif en première période, avant que ses coéquipiers creusent l’écart grâce à un c.s.c., puis des réalisations de Khvicha Kvaratskhelia et Lee Kang-in après l’heure de jeu.

Les mots de Luis Enrique

Après ce succès, l’entraîneur parisien Luis Enrique s’est exprimé sur Ligue 1+ :

« On attendait un match difficile. Aujourd’hui, je pense que cela l’a été pendant la première mi-temps. Mais on a surmonté l’adversaire, on a fait beaucoup de bonnes choses et on a mérité la victoire. »

Questionné sur Dembélé, l’Espagnol n’a pas caché sa satisfaction :

« Ousmane est un joueur différent. C’est pour cela qu’il a gagné le Ballon d’Or. Quand il joue, ce sont des choses différentes. C’est un vrai plaisir de voir un joueur de ce niveau. Je suis très content pour lui, pour l’équipe. Maintenant, il faut continuer. »

Interrogé sur l’ambition du club après une telle performance, Luis Enrique a rappelé qu’il ne fallait pas se reposer, et n’a d’ailleurs même pas laissé ses joueurs faire la fête :

« On continue avec notre idée, le début a été particulier. Lens est capable d continuer à gagner, il y a aussi Lyon. C’est un moment spécial, on est content de retrouver l’efficacité et le niveau. On aura des matchs intéressants en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Une fête dans le vestiaire ? Il n’y a personne qui fait la fête, demain c’est entraînement ! (sourire). »

De Zerbi abattu

Entre les matchs de championnat, l’OM a vécu une période difficile en Ligue des champions, avec une lourde défaite face au Club Bruges (0-3) qui a éliminé le club de la compétition européenne.

Après le match, l’entraîneur Roberto De Zerbi a tenté d’analyser les raisons du revers, en évoquant notamment une discussion avec Pablo Longoria et Medhi Benatia :

« On fait des bonnes prestations contre Rennes et Lens… et après, c’est le désespoir total. Encore une fois, je demande pardon aux supporters. On parlera avec Benatia et Longoria pour comprendre ce qu’on peut faire car ça fait mal, surtout à Paris, et surtout de cette façon. Je ne suis pas dans la tête des joueurs. Le match on l’a préparé au maximum, mais au final on ne l’a pas bien préparé. Il faut comprendre pourquoi… pourquoi on va à Bruges et on fait un match comme ça, pourquoi on fait un match comme ça ici, et pourquoi contre Rennes et Lens on fait un match complètement différent. Ma compo ? Je n’ai pas de regret. Ce que je pense, c’est qu’il n’y a pas grand-chose à sauver de ce match. Quand autant de joueurs font un match insuffisant, on n’a pas de regret, peut-être avant, mais maintenant non. On n’a pas besoin de parler quand on perd comme ça. Il faut regarder à l’intérieur de soi et penser qu’on aurait pu faire un peu mieux. »