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FRANCE

OM : Pablo Longoria déjà de retour aux affaires !

Par Laurent Hess - 24 Mar 2026, 14:30
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Le départ de Pablo Longoria de l’OM marque la fin d’un cycle important dans l’histoire récente du club phocéen. Après six saisons intenses, faites de défis sportifs, de mercato agité et d’émotions fortes, le dirigeant espagnol tourne une page majeure de sa carrière. Mais une chose semble déjà certaine : Longoria ne devrait pas rester longtemps éloigné des terrains… ni des décisions stratégiques du football européen.

Une fin d’aventure marseillaise qui ouvre de nouvelles perspectives

Arrivé en 2020 dans un rôle d’head of football, Pablo Longoria avait rapidement gravi les échelons jusqu’à devenir président du club olympien. Passionné reconnu du ballon rond et travailleur acharné, il s’est imposé comme l’un des dirigeants les plus actifs du football français.

Son départ officialisé ce lundi 23 mars, après plusieurs semaines d’absence au club, met fin à une collaboration marquée par des périodes de tension mais aussi par des ambitions sportives élevées. Sous sa direction, l’OM a connu des phases de reconstruction, des campagnes européennes marquantes et une politique de recrutement particulièrement dynamique.

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Soutenu par le propriétaire Frank McCourt durant une grande partie de son mandat, Longoria a également dû composer avec une pression permanente liée à l’environnement marseillais. Un contexte exigeant qui explique en partie sa volonté de prendre du recul après une expérience décrite comme « épuisante mais passionnante » par ses proches.

Un carnet d’adresses impressionnant et une réputation intacte

Libre sur le marché, le dirigeant espagnol dispose d’un profil très recherché en Europe. Avant son aventure marseillaise, il avait construit une solide réputation dans plusieurs grands clubs.

Très jeune recruteur à Newcastle United, il avait ensuite poursuivi sa progression en Espagne puis en Italie, notamment à l’Atalanta Bergame et à US Sassuolo. Son passage à la Juventus comme responsable du recrutement avait définitivement installé sa crédibilité sur la scène européenne, avant un retour remarqué à Valence CF en tant que directeur sportif.

Cette trajectoire riche lui a permis de tisser un réseau particulièrement dense dans les grands championnats. Une force qui pourrait accélérer son retour dans un projet ambitieux, que ce soit dans un rôle présidentiel ou plus proche du terrain, au cœur du recrutement et de la stratégie sportive.

Déjà un premier projet… avant un nouveau défi majeur ?

Selon plusieurs sources, Pablo Longoria n’a pas tardé à reprendre une activité. L’ancien président marseillais a récemment intégré le conseil d’administration du Center for Sports Business Tegernsee, une structure cofondée par le gardien allemand Manuel Neuer et dédiée au développement de la gouvernance et des finances dans le sport européen.

Une mission ponctuelle, mais révélatrice de son envie de rester connecté aux enjeux du football moderne. Ces dernières semaines, Longoria aurait également multiplié les déplacements en Espagne, en Angleterre et en Italie, alternant repos et rencontres professionnelles.

Pour autant, aucune piste concrète vers un club n’a encore filtré. À court ou moyen terme, l’Espagnol devrait toutefois chercher à s’engager dans un projet capable de répondre à son exigence sportive et émotionnelle. Lui qui avait confié il y a quelques années que l’intensité vécue à Marseille serait difficile à retrouver ailleurs.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

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