Giovani Versini (22 ans), formé à l’OM, a quitté le club phocéen libre à 18 ans pour tenter sa chance à Clermont. Aujourd’hui, il s’affirme comme l’une des révélations de Ligue 2 avec Pau et vient d’être appelé en Équipe de France Espoirs, confirmant le talent que Marseille avait laissé passer.

À l’âge où beaucoup rêvent de signer leur premier contrat pro, Giovani Versini n’a jamais reçu l’offre attendue à l’OM. Il a alors décidé de tenter sa chance ailleurs, signant à Clermont pour évoluer en U19. « J’aurais aimé rester à Marseille mais j’ai voulu tenter ma chance ailleurs. À l’OM, c’est difficile de s’imposer. J’ai préféré partir malgré l’amour que j’ai pour le club », confie-t-il à La Provence. Ce choix, guidé par la volonté de jouer et de progresser, s’avère payant. Versini a su se montrer patient et persévérant, construisant sa carrière pas à pas loin de son club formateur.

Une percée en Ligue 2 avec Pau

Depuis son arrivée à Pau, le milieu offensif s’impose comme un joueur clé. Ses performances, mêlant créativité, qualité de passe et capacité à se projeter vers l’avant, ont attiré l’attention des observateurs du championnat. En 2025‑2026, il se distingue par ses gestes décisifs et sa régularité, devenant un des joueurs les plus en vue de son équipe. Le 16 mars dernier, Versini a inscrit le but victorieux à Clermont (1-0) avant de chiper à Cristiano Ronaldo sa fameuse célébration « siuuu. »

SIUUUU… Quand Giovani Versini imite Cristiano Ronaldo 🔥💛💙



🎥 @Ligue2BKT pic.twitter.com/8QgBL5SG8y — Actu Ligue 2 (@L2Actu_) March 16, 2026

Récompense internationale

Le talent de Versini n’est pas passé inaperçu : il vient d’être appelé en Équipe de France Espoirs. Cette sélection confirme la progression rapide du joueur et son potentiel à évoluer au plus haut niveau. C’est également une reconnaissance pour un parcours construit sur la patience, le travail et le choix courageux de quitter l’OM pour avoir du temps de jeu.

L’OM, un regret ?

Si l’OM a laissé filer ce jeune international Espoirs, le club phocéen pourra observer de loin la réussite de Versini et la pertinence de sa progression. L’histoire de Giovani illustre les difficultés pour de jeunes talents de s’imposer dans des clubs où la concurrence est énorme, et combien un départ réfléchi peut être décisif pour une carrière.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)