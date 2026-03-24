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OM : la date de l’arrivée du futur président connue, Saadé gagne du crédit en cas de vente ! 

Par Bastien Aubert - 24 Mar 2026, 09:47
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Rodolphe Saadé
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La future présidence de l’OM commence à se dessiner. Le mandat intérimaire d’Alban Juster prendra fin le 3 juillet et les supporters fantasment déjà sur l’arrivée d’un grand nom, Rodolphe Saadé, en cas de vente du club.

L’été semble encore loin à l’OM mais l’avenir se discute déjà en coulisses. Notamment en interne. Depuis le 17 février, Alban Juster a en effet nommé directeur général de la SASP de l’OM, avec « tous pouvoirs pour représenter la Société à l’égard des tiers, dans les mêmes conditions que le président du directoire (Longoria). » Il a ensuite été désigné président le 28 février, mais son mandat est provisoire. Selon L’Équipe, il prendra fin le 3 juillet prochain, date à laquelle un successeur pourrait être annoncé. 

Saadé, favori des supporters en cas de vente 

Une partie des supporters commence à imaginer un futur grandiose pour l’OM, avec Rodolphe Saadé en figure de proue du projet.

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  • Rodolphe Saadé, propriétaire
  • Didier Deschamps, président
  • Mehdi Benatia, directeur sportif 
  • K. Bennani à la communication 
  • T. Maoulida au centre de formation
  • Alban Juster aux finances 

Juster quittera la présidence de l’OM le 3 juillet

Saadé, patron de CMA CGM, gagne du crédit dans l’esprit des fans. Pour eux, il représente stabilité financière, leadership et vision à long terme pour l’OM. Mais tout cela n’est que spéculation. En revanche, la date de la nomination du futur président se rapproche bel et bien, Juster ayant confirmé récemment qu’il n’était là que par interim. En attendant de savoir aussi de quoi sera fait le futur de Medhi Benatia à l’issue de la saison, La Provence nous apprend que l’OM s’active en coulisses.

McCourt s’active déjà en coulisses

D’après le quotidien marseillais, Frank McCourt a mandaté Excel Sports Management, un groupe spécialisé, pour lui trouver son nouveau président. Un groupe décrit comme le meilleur dans son domaine dans les colonnes du journal. Cette société sera chargée de présenter au club différents profils et c’est McCourt qui sera chargé du choix final. Et l’influente Shéhérazade Semsar de Boisséson dans tout ça ? Scrutée de près pour son influence grandissante au sein du club mais aussi très critiquée par les supporters pour ses prises de position supposées dans le conflit à Gaza, la dirigeante ne devrait pas prendre la présidence, mais gardera un rôle majeur.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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