Maintenu à la direction du football de l’OM jusqu’en fin de saison, Medhi Benatia pense déjà à la suite. Et elle pourrait bien l’éloigner du club phocéen.

Le futur s’écrit déjà en coulisses. Maintenu dans l’organigramme de l’OM par Frank McCourt jusqu’en fin de saison, Medhi Benatia pourrait ne pas s’éterniser. Selon nos informations, l’ancien défenseur marocain réfléchit activement à son avenir… et plusieurs options sont sur la table. Avec une tendance forte qui se dégage.

En interne, l’idée de rester salarié d’un club, avec toutes les contraintes que cela implique, ne serait pas forcément celle qui séduit le plus Benatia. Être lié, dépendant d’une structure, ne correspondrait pas totalement à sa vision actuelle de sa carrière post-joueur.

Un retour à un rôle qu’il maîtrise

Toujours d’après nos sources, une piste revient avec insistance : redevenir agent de joueurs. Un costume que Benatia connaît parfaitement pour l’avoir déjà porté avec réussite par le passé.

Dans ce rôle, l’homme fort de l’OM avait su bâtir un réseau solide et développer un carnet d’adresses particulièrement dense, notamment entre l’Europe et le Maroc. Une liberté, une influence et une proximité avec les joueurs qui pourraient clairement peser dans sa réflexion actuelle.

Deux pépites déjà ciblées ?

Et preuve que cette idée est loin d’être abstraite, Benatia aurait déjà coché plusieurs noms. Toujours d’après nos informations, il suivrait de très près deux profils au RC Strasbourg : Samir El Mourabet et Yassine Gessime. Deux jeunes talents en devenir liés la sélection marocaine, étrangement, et qui attirent déjà son attention.

Medhi Benatia doit-il définitivement quitter l’OM cet été ? — But! OM (@Butfc_OM) March 24, 2026

Un avenir encore flou… mais des indices forts

Rien n’est encore acté mais les signaux s’accumulent. Entre son rôle actuel à l’OM et cette possible reconversion, Benatia avance ses pions avec discrétion. Une chose est sûre : son avenir ne devrait pas manquer de rebondissements.

Bastien Aubert