OM : vente du club… McCourt s’agite et prend une grande décision !

L’Olympique de Marseille vit un moment charnière de son histoire récente. Après le départ de Pablo Longoria, longtemps considéré comme l’homme fort du projet sportif, une question brûle toutes les lèvres sur la Canebière : le club est-il à vendre ? Selon La Provence, le propriétaire américain Frank McCourt ne semble pas prêt à céder l’OM. Au contraire, il aurait décidé d’accélérer la restructuration interne afin de relancer une nouvelle dynamique.

La fin d’un cycle incarné par Pablo Longoria

Arrivé en 2020 comme directeur sportif avant de devenir président, Pablo Longoria aura profondément marqué l’ère McCourt. Très actif sur le marché des transferts et reconnu pour son réseau international, l’Espagnol a symbolisé pendant plusieurs saisons la stratégie sportive marseillaise.

Mais ces derniers mois, son bilan a été davantage discuté, notamment sur le plan économique. Certains observateurs ont pointé un manque de grosses plus-values sur les ventes de joueurs, un élément pourtant essentiel pour assurer la stabilité financière d’un club qui ambitionne de rivaliser durablement sur la scène européenne.

Dans un environnement marseillais toujours exigeant, ce débat a contribué à fragiliser sa position jusqu’à son départ officiel, hier, qui marque aujourd’hui la fin d’un cycle.

Medhi Benatia chargé de piloter le projet sportif… pour l’instant

Dans ce contexte, Frank McCourt a fait un choix fort : maintenir Medhi Benatia au cœur du dispositif jusqu’à la fin de saison. L’ancien défenseur international marocain s’est rapidement imposé comme un acteur clé en interne, notamment grâce à sa capacité à structurer certains dossiers liés au recrutement et aux ventes.

Sa mission est désormais claire : optimiser la valeur de l’effectif et préparer le prochain mercato dans un contexte de transition. Une responsabilité importante qui confirme la volonté du propriétaire de stabiliser le club sportivement avant toute décision stratégique majeure.

Pour assurer la continuité institutionnelle, Alban Juster a été nommé président intérimaire. Mais cette solution ne devrait être que temporaire, le temps de trouver un dirigeant capable d’incarner le futur projet marseillais.

Selon La Provence, Frank McCourt aurait mandaté le cabinet Excel Sports Management afin d’identifier le successeur idéal à Pablo Longoria. Réputée dans l’univers du sport international, cette structure aura pour mission de proposer des profils capables de porter les ambitions de l’OM sur le long terme.

Ce choix montre clairement que le propriétaire américain privilégie une réorganisation en profondeur plutôt qu’une vente à court terme. En relançant la gouvernance et en clarifiant les responsabilités, McCourt souhaite redonner de la visibilité à un club souvent secoué par les rumeurs et l’instabilité.

Pour les supporters marseillais, cette période de transition sera déterminante. Entre attentes sportives élevées, enjeux économiques et nécessité de construire un projet durable, l’OM joue gros dans les prochains mois.

Une chose est sûre : si la vente du club continue d’alimenter les fantasmes, la priorité actuelle semble être la reconstruction. Et les décisions prises en coulisses pourraient bien dessiner le visage du futur Olympique de Marseille.