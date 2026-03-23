À LA UNE DU 23 MAR 2026
[18:20]OM Mercato : Payet vers un retour à Marseille, Benatia menacé ?
[18:00]ASSE : les révélations du vestiaire… ce qui a tout changé depuis que Montanier a remplacé Horneland
[17:34]OM Mercato : grandes premières pour Vaz et Bakola en Serie A, Longoria et Benatia ont-ils eu tout faux avec eux ?
[17:14]Liga : le Real Madrid crée une nouvelle polémique, le FC Barcelone encore dans la tempête !
[16:54]ASSE Mercato : une première recrue déjà bouclée en coulisses ?
[16:34]OM : terrible coup dur pour Balerdi !
[16:27]PSG – FC Nantes : la LFP officialise la nouvelle date du match
[16:20]FC Nantes : bonne nouvelle pour deux Canaris !
[16:00]OM : un retour inattendu déjà dans les têtes pour remplacer Habib Beye ?
[15:40]FC Nantes : Daniel Riolo se moque d’Anthony Lopes et fait une grande annonce sur l’avenir des Kita !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Payet vers un retour à Marseille, Benatia menacé ?

Par Laurent Hess - 23 Mar 2026, 18:20
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Alors que Dimitri Payet vient tout juste d’annoncer sa retraite sportive, une rumeur folle prend de l’ampleur autour d’un possible retour… à l’Olympique de Marseille. Et pas n’importe comment. Selon le journaliste Adrien Pittore, une clause signée il y a plusieurs années pourrait ouvrir à Payet les portes d’un poste stratégique au sein du club phocéen. Une hypothèse qui relance toutes les spéculations sur l’avenir de Mehdi Benatia.

Une clause mystérieuse qui pourrait tout changer à l’OM

L’histoire remonterait à la saison 2019-2020. À cette époque, Dimitri Payet aurait accepté une importante baisse de salaire en échange d’une promesse écrite concernant sa reconversion future.

Toujours selon cette révélation, le meneur de jeu réunionnais aurait obtenu noir sur blanc l’assurance de pouvoir intégrer l’organigramme marseillais après sa carrière… avec notamment la perspective d’occuper un jour le poste de directeur sportif.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Une promesse qui, déjà à l’époque, aurait suscité des interrogations en interne. L’idée d’inscrire contractuellement une telle garantie aurait fait tiquer certains dirigeants, dont Pablo Longoria. Mais aujourd’hui, le contexte a changé. L’ancien président n’est plus là et les équilibres de pouvoir ont évolué.

Benatia fragilisé, un départ possible dès cet été ?

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Mehdi Benatia apparaît incertain. Retenu par Frank McCourt malgré des tensions en coulisses, le directeur du football aurait lui-même laissé entendre qu’il pourrait quitter ses fonctions à l’issue de la saison.

Dans ce contexte, l’éventualité d’un retour de Payet prend une dimension totalement différente. Le timing semble parfait.

Si Benatia venait effectivement à partir en juin, la direction marseillaise pourrait être tentée de relancer l’ancien numéro 10 comme symbole fort du projet sportif.

Au-delà de son aura auprès des supporters, Payet possède une connaissance intime du club et de son environnement. Son profil pourrait séduire une direction en quête de stabilité et d’identité.

Payet prêt à se lancer dans un nouveau défi ?

Payet vient de lancer ses stages Gémenos et semble déterminé à rester proche du football.

Un retour à l’OM représenterait une suite logique dans sa reconversion. D’autant que son statut d’icône du club pourrait lui offrir un crédit immédiat auprès du vestiaire comme des tribunes. Mais devenir directeur sportif dans un club aussi exposé que Marseille ne s’improvise pas. Le futur occupant devra gérer des dossiers brûlants : mercato estival sous pression financière, avenir de Mason Greenwood, reconstruction de l’organigramme… La mission s’annonce gigantesque.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot