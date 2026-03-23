OM Mercato : Payet vers un retour à Marseille, Benatia menacé ?

Alors que Dimitri Payet vient tout juste d’annoncer sa retraite sportive, une rumeur folle prend de l’ampleur autour d’un possible retour… à l’Olympique de Marseille. Et pas n’importe comment. Selon le journaliste Adrien Pittore, une clause signée il y a plusieurs années pourrait ouvrir à Payet les portes d’un poste stratégique au sein du club phocéen. Une hypothèse qui relance toutes les spéculations sur l’avenir de Mehdi Benatia.

Une clause mystérieuse qui pourrait tout changer à l’OM

L’histoire remonterait à la saison 2019-2020. À cette époque, Dimitri Payet aurait accepté une importante baisse de salaire en échange d’une promesse écrite concernant sa reconversion future.

Toujours selon cette révélation, le meneur de jeu réunionnais aurait obtenu noir sur blanc l’assurance de pouvoir intégrer l’organigramme marseillais après sa carrière… avec notamment la perspective d’occuper un jour le poste de directeur sportif.

Une promesse qui, déjà à l’époque, aurait suscité des interrogations en interne. L’idée d’inscrire contractuellement une telle garantie aurait fait tiquer certains dirigeants, dont Pablo Longoria. Mais aujourd’hui, le contexte a changé. L’ancien président n’est plus là et les équilibres de pouvoir ont évolué.

Benatia fragilisé, un départ possible dès cet été ?

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Mehdi Benatia apparaît incertain. Retenu par Frank McCourt malgré des tensions en coulisses, le directeur du football aurait lui-même laissé entendre qu’il pourrait quitter ses fonctions à l’issue de la saison.

Dans ce contexte, l’éventualité d’un retour de Payet prend une dimension totalement différente. Le timing semble parfait.

Si Benatia venait effectivement à partir en juin, la direction marseillaise pourrait être tentée de relancer l’ancien numéro 10 comme symbole fort du projet sportif.

Au-delà de son aura auprès des supporters, Payet possède une connaissance intime du club et de son environnement. Son profil pourrait séduire une direction en quête de stabilité et d’identité.

Payet prêt à se lancer dans un nouveau défi ?

Payet vient de lancer ses stages Gémenos et semble déterminé à rester proche du football.

Un retour à l’OM représenterait une suite logique dans sa reconversion. D’autant que son statut d’icône du club pourrait lui offrir un crédit immédiat auprès du vestiaire comme des tribunes. Mais devenir directeur sportif dans un club aussi exposé que Marseille ne s’improvise pas. Le futur occupant devra gérer des dossiers brûlants : mercato estival sous pression financière, avenir de Mason Greenwood, reconstruction de l’organigramme… La mission s’annonce gigantesque.