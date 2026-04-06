Elle s’appelle Noelia Linier et compte plus de 250.000 abonnés sur Instagram. Elle a un physique de rêve, joue au football et… n’existe pas ! C’est en effet une création de l’IA !

Si vous aimez vous balader sur les réseaux sociaux, vous avez sans doute déjà entendu parler de Noelia Linier. Cette jolie blonde est souvent prise en photo en train de joueur au football, qui semble être son métier. On la voit même lors d’un entraînement de la sélection espagnole. Et puis, surprise, on la découvre en train d’arbitrer un match. Ou encore dans une position très suggestive avec un homme lui tirant ses longs cheveux blonds… Qu’est-ce que cela veut dire ?

Alisha Lehmann peut dormir tranquille !

Tout simplement que Noelia Linier n’existe pas ! Il s’agit d’une création de l’intelligence artificielle ! Ce qui explique qu’elle est vue dans toutes les positions, même celles que la plupart des femmes refuseraient de mettre sur leurs réseaux sociaux ! Ca n’empêche pas la belle blonde de compter 250.000 abonnés sur Instagram. Mais Alisha Lehmann, qui a fait de son corps son principal atout pour percer dans le football au lieu de son jeu, peut dormir tranquille : la concurrence n’existe pas encore !