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Wanda Nara va régler son compte à Mauro Icardi via une série télévisée !

Par Raphaël Nouet - 28 Avr 2026, 00:00
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Wanda Nara applaudissant lors d'un match de l'Inter.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Wanda Nara va voir sa vie adaptée en série TV. Les acteurs incarnant son ancien époux Mauro Icardi (ex-PSG) et sa rivale China Suarez ont été castés.

Ceci n’est pas une blague : Wanda Nara va avoir droit à une série à sa gloire sur une chaîne argentine ! L’influenceuse, qui s’est fait connaître pour ses histoires d’amour avec des footballeurs, va tout déballer et devrait régler ses comptes, notamment avec son ancien époux, Mauro Icardi. Celui-ci l’a trompée avec China Suarez, ce qui a entraîné une relation aussi houleuse que médiatisée. Nara choisi elle-même l’actrice destinée à incarner Suarez et elle ne lui ressemble pas du tout (il s’agit de Débora Nishimoto) !

Osera-t-elle évoquer ce qui s’est passé avec Maxi Lopez ?

On a hâte de voir comment seront abordés les épisodes de Wanda Nara avec Diego Maradona et Maxi Lopez. Elle s’est fait connaître en passant la nuit avec le Diez et en sortant de l’hôtel pour aller répondre aux questions des journalistes. Sa notoriété était faite. Elle a ensuite épousé Maxi Lopez, avec qui elle a eu des enfants et qu’elle a trompé avec Mauro Icardi, que l’attaquant avait accueilli à l’époque où les deux évoluaient à la Sampdoria. Depuis cette trahison, la plupart des footballeurs argentins et leurs épouses la détestent. Wanda Nara réécrira-t-elle l’histoire pour se donner le beau rôle ?

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