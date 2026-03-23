OM : terrible coup dur pour Balerdi !

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Mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille et pour Leonardo Balerdi. Le défenseur central de 27 ans a été contraint de déclarer forfait lors de cette trêve internationale de mars avec la sélection argentine.

Une annonce officielle qui tombe au pire moment pour le joueur marseillais, alors qu’il espérait profiter de ce rassemblement pour marquer des points auprès du sélectionneur Lionel Scaloni, à quelques mois de la liste finale pour la Coupe du monde 2026.

Une opportunité manquée avec l’Albiceleste

L’équipe d’Argentine de football a confirmé la nouvelle via ses réseaux sociaux :

« Le footballeur Leonardo Balerdi est forfait pour cause de blessure. Lucas Martínez Quarta le remplace. »

La nature exacte de la blessure n’a pas été précisée pour le moment. Une chose est sûre : le défenseur olympien va devoir rentrer à Marseille sans avoir pu défendre ses chances, notamment avant le match amical prévu face à la Mauritanie le 28 mars.

Dans un secteur défensif très concurrentiel chez les champions du monde, cette absence tombe mal. Balerdi, irrégulier cette saison avec l’OM, voyait dans cette convocation une occasion idéale de relancer sa dynamique en sélection.

Une inquiétude supplémentaire pour l’OM

Ce forfait pourrait aussi inquiéter le staff marseillais. Déjà sous pression après des performances défensives discutées ces dernières semaines, l’ancien joueur du Borussia Dortmund pourrait manquer de rythme ou de confiance au moment de reprendre la compétition.

Pour Habib Beye, qui cherche encore la bonne formule derrière, l’incertitude autour de l’état physique de Balerdi représente un nouveau casse-tête à gérer dans le sprint final.

Alors que l’OM joue gros dans la course au podium, cette blessure pourrait bien peser lourd… autant sur le plan sportif que mental pour un joueur déjà très exposé.