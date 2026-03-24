PSG, Real Madrid : sélection, Mondial 2026 et Poker… Neymar déclenche une nouvelle tempête au Brésil !

À 34 ans, Neymar reste l’un des joueurs les plus médiatisés du football mondial. Malgré son absence récente de la sélection brésilienne, la star offensive n’a pas renoncé à son objectif : participer à la Coupe du Monde 2026. Mais une nouvelle polémique venue du Brésil pourrait compliquer encore un peu plus son retour au premier plan, dans un contexte déjà tendu autour de son avenir international.

Un soutien fort au sein de la Seleção

Même éloigné des terrains internationaux, Neymar peut compter sur des soutiens importants. Parmi eux, le capitaine du Brésil et défenseur du Paris Saint-Germain, Marquinhos, qui a récemment pris publiquement la parole pour défendre son compatriote.

Selon lui, l’ancien joueur du Real Madrid (centre de formation) possède toujours le talent et la motivation nécessaires pour revenir au plus haut niveau. Marquinhos insiste notamment sur la capacité unique de Neymar à déstabiliser les défenses, rappelant combien il était difficile de l’arrêter même à l’entraînement.

Dans le vestiaire brésilien, nombreux sont ceux qui espèrent voir le numéro 10 retrouver son meilleur niveau afin d’apporter son expérience lors du prochain Mondial. Son influence technique et médiatique reste considérable, malgré une concurrence de plus en plus forte chez les jeunes talents offensifs.

Une nouvelle controverse autour de son hygiène de vie

Mais au Brésil, l’opinion publique reste divisée. La dernière polémique concerne la participation de Neymar à un tournoi de poker en ligne à enjeux élevés, alors qu’il était officiellement forfait pour un match de son club en raison d’une gestion de sa charge de travail.

Selon plusieurs médias espagnols et brésiliens, la star aurait passé près de 24 heures connectée à cette compétition virtuelle entre vendredi et dimanche. Une information qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux et suscité des critiques sur son professionnalisme et sa préparation physique.

Cette situation intervient dans un moment délicat pour le joueur, dont la condition physique et la régularité sont souvent remises en question. Pour certains observateurs, ces épisodes alimentent l’idée que Neymar peine à adopter l’hygiène de vie nécessaire pour prolonger sa carrière au plus haut niveau.

Un avenir international incertain malgré un objectif clair

Malgré ces turbulences, Neymar ne cache pas son ambition de disputer une dernière Coupe du Monde. L’édition 2026 pourrait représenter l’ultime occasion pour lui de décrocher le trophée qui manque à son immense palmarès.

La décision finale dépendra cependant du sélectionneur et du staff technique, qui devront évaluer à la fois son niveau sportif et son état de forme. Dans ce contexte, chaque détail extra-sportif prend une importance particulière et peut influencer l’image du joueur auprès des décideurs.

Une chose est certaine : Neymar continue de faire parler, sur et en dehors des terrains. Entre espoirs de retour, critiques médiatiques et rêve mondial toujours intact, la star brésilienne reste au centre de toutes les attentions. Et la route vers 2026 s’annonce encore longue et semée d’embûches.