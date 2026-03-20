Stade Rennais Mercato : Kader Meïté vers un nouveau défi surprenant, un joueur de l’ASSE l’attend !

Le football français continue de voir certains de ses jeunes talents prendre des décisions fortes sur la scène internationale. Dernier exemple en date : Kader Meïté, ancien espoir du Stade Rennais, qui a choisi de représenter la Côte d’Ivoire après avoir été convoqué chez les jeunes avec l’équipe de France. Où il retrouvera notamment Abdoulaye Kanté (ASSE). Le milieu des Verts effectue un retour logique avec la Côte d’Ivoire, récompensé par ses performances solides en Ligue 2.

Kader Meïté, un choix fort pour relancer sa carrière

Formé au Stade Rennais, Kader Meïté (18 ans) était considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération. Lancé très tôt dans le grand bain, il avait montré des qualités physiques et techniques qui laissaient entrevoir un avenir radieux.

Son transfert spectaculaire vers Al-Hilal pour près de 30 millions d’euros avait marqué les esprits. Mais depuis son arrivée en Arabie saoudite, le temps de jeu se fait rare. Dans un effectif très concurrentiel, le jeune attaquant peine à s’imposer durablement.

Son choix de rejoindre la sélection ivoirienne peut donc être perçu comme une opportunité stratégique. En obtenant plus rapidement du temps de jeu sur la scène internationale, il pourrait relancer sa dynamique et gagner en visibilité.

Abdoulaye Kanté, la récompense d’une montée en puissance à l’ASSE

Du côté de l’ASSE, arrivé en prêt de Middlesbrough, Abdoulaye Kanté s’est rapidement imposé comme un élément important dans le dispositif de Philippe Montanier. Grâce à son impact physique, sa capacité à gratter des ballons et son volume de jeu, le milieu ivoirien a su stabiliser l’entrejeu stéphanois dans une période clé de la saison.

Ses bonnes prestations ont logiquement attiré l’attention du sélectionneur ivoirien des U23, qui a décidé de le rappeler. Une convocation qui vient récompenser son sérieux et sa régularité, mais aussi confirmer sa progression depuis son arrivée dans le Forez.

Dans une ASSE en pleine reconstruction, Kanté incarne cette nouvelle génération capable de tirer le groupe vers le haut. Pour Abdoulaye Kanté, cette convocation représente une chance de franchir un nouveau cap. S’il confirme avec la Côte d’Ivoire et poursuit sur sa lancée avec l’ASSE, il pourrait rapidement intégrer les A. Un objectif partagé par Kader Meïté. Ce pari ivoirien pourrait lui permettre de retrouver confiance et rythme, deux éléments essentiels pour relancer une trajectoire que beaucoup annonçaient exceptionnelle.