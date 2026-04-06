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Stade Rennais Mercato : après Jacquet, un autre grand d’Europe vise un défenseur rouge et noir

Par Raphaël Nouet - 6 Avr 2026, 20:45
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Abdelhamid Ait Boudlal au milieu de ses partenaires, applaudissant le public à la fin d'un match.

Après avoir vendu Jérémie Jacquet à Liverpool pour plus de 60 M€ en janvier, le Stade Rennais voit un nouveau grand d’Europe s’intéresser à l’un de ses jeunes défenseurs.

La rançon de la gloire pour le Stade Rennais, passé maître dans l’art de former, c’est que les grands clubs s’intéressent à ses joueurs. Le problème, c’est qu’il a à peine le temps d’en profiter qu’ils sont déjà partis. Certes en remplissant les caisses, comme Jérémie Jacquet, vendu à Liverpool moyennant 63,5 M€ cet hiver, mais quand même… Et même si l’international Espoirs a été prêté au SRFC jusqu’à la fin de la saison, les Rouge et Noir n’ont pas pu en profiter puisqu’il s’est blessé à l’épaule et sera out jusqu’en juin.

Dortmund vise Aït Boudlal

Cet énorme transfert même pas encore digéré, voilà qu’un autre se profile, et toujours pour un défenseur rennais ! Selon la presse allemande, le Borussia Dortmund aimerait recruter Abdelhamid Ait Boudlal. A seulement 19 ans, le Marocain commence à percer en équipe première. A l’automne, la bonne passe du Stade Rennais (6 victoires et 2 nuls en 9 matches de L1) avait coïncidé avec sa titularisation dans une défense à trois. Depuis, son temps de jeu a diminué mais il était titulaire samedi lors de la victoire sur le pelouse brestoise (4-3).

Le Borussia Dortmund, qui pourrait perdre Nico Schlotterbeck cet été, est en quête de jeunes talents pour étoffer son effectif. Avec une qualification en Champions League déjà assurée (il est 2e décroché en Bundesliga), il aura les fonds nécessaires pour payer une grosse indemnité au Stade Rennais. Pour l’heure, la cote d’Abdelhamid Ait Boudlal est estimée à 10 M€ par Transfermarkt.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

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