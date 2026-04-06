Après la défaite à Monaco (1-2), une statistique montre l’ultra dépendance de l’OM à Nayef Aguerd, qui pourrait faire sa rentrée lors de la dernière journée, contre le Stade Rennais.

Hier soir à Monaco (1-2), Habib Beye a tenté une défense à trois avec Benjamin Pavard, CJ Egan-Riley et Facundo Medina. Un choix perdant. Le Français, toujours aussi mauvais, s’est complètement troué sur le deuxième but monégasque, offrant une « passe décisive » à Folarin Balogun en manquant son dégagement. L’Anglais a été dépassé à chaque instant, comme sur le but de l’Américain, qui l’a pris de vitesse. Et l’Argentin, en manque de confiance, a été pénalisé par ses deux coéquipiers fébriles. Ajoutez à cela un Leonardo Balerdi lui aussi rongé par le doute et vous obtenez une défense marseillaise catastrophique.

Aguerd vous manque et tout est dépeuplé

Une statistique montre à quel point l’OM est dépendant de Nayef Aguerd : avec le Marocain de 30 ans, il n’a perdu que 19% de ses matches en championnat (3/16). Sans lui, le ratio est monté à 50% (6/12) ! Le souci, c’est qu’entre ses soucis de pubalgie en première partie de saison, la Coupe d’Afrique des Nations en janvier et son opération plus son indisponibilité ensuite, Aguerd a été beaucoup trop souvent absent ! Et l’OM va donc finir très loin de ses objectifs, lui qui voulait lutter avec le PSG jusqu’au bout pour le titre et enfin remporter la Coupe de France.

La seule bonne nouvelle, c’est que Nayef Aguerd a prévu de retrouver les terrains pour la dernière journée, contre le Stade Rennais. Il est à espérer que l’OM n’aura pas continué de plonger au classement et qu’il pourra encore espérer finir à la 3e place en cas de victoire contre les Rouge et Noir. Mais vu ses dernières prestations, c’est loin d’être gagné !

La stat’ complètement folle de l’OM sans Aguerd !https://t.co/R6AmMQnztG — Foot Mercato (@footmercato) April 6, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)