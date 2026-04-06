Après la défaite à Monaco (1-2), une statistique montre l’ultra dépendance de l’OM à Nayef Aguerd, qui pourrait faire sa rentrée lors de la dernière journée, contre le Stade Rennais.
Hier soir à Monaco (1-2), Habib Beye a tenté une défense à trois avec Benjamin Pavard, CJ Egan-Riley et Facundo Medina. Un choix perdant. Le Français, toujours aussi mauvais, s’est complètement troué sur le deuxième but monégasque, offrant une « passe décisive » à Folarin Balogun en manquant son dégagement. L’Anglais a été dépassé à chaque instant, comme sur le but de l’Américain, qui l’a pris de vitesse. Et l’Argentin, en manque de confiance, a été pénalisé par ses deux coéquipiers fébriles. Ajoutez à cela un Leonardo Balerdi lui aussi rongé par le doute et vous obtenez une défense marseillaise catastrophique.
Aguerd vous manque et tout est dépeuplé
Une statistique montre à quel point l’OM est dépendant de Nayef Aguerd : avec le Marocain de 30 ans, il n’a perdu que 19% de ses matches en championnat (3/16). Sans lui, le ratio est monté à 50% (6/12) ! Le souci, c’est qu’entre ses soucis de pubalgie en première partie de saison, la Coupe d’Afrique des Nations en janvier et son opération plus son indisponibilité ensuite, Aguerd a été beaucoup trop souvent absent ! Et l’OM va donc finir très loin de ses objectifs, lui qui voulait lutter avec le PSG jusqu’au bout pour le titre et enfin remporter la Coupe de France.
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La seule bonne nouvelle, c’est que Nayef Aguerd a prévu de retrouver les terrains pour la dernière journée, contre le Stade Rennais. Il est à espérer que l’OM n’aura pas continué de plonger au classement et qu’il pourra encore espérer finir à la 3e place en cas de victoire contre les Rouge et Noir. Mais vu ses dernières prestations, c’est loin d’être gagné !
Le calendrier de fin de saison de l’OM
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)