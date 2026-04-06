Il y a eu des tensions entre groupes de supporters de l’OM, dimanche soir à Monaco (1-2), mais également avec Leonardo Balerdi à la fin du match. Ce qui n’annonce rien de bon vendredi pour la réception de Metz.

Le 13 mars dernier, le match entre l’OM et Auxerre (1-0) au stade Vélodrome s’était déroulé dans un climat pesant. Neuf jours après l’élimination de la Coupe de France contre Toulouse (2-2, 3 t.a.b. à 4), les supporters avaient fait la grève des encouragements pendant toute la première période afin de manifester leur mécontentement devant cette saison tellement décevante. Et beaucoup d’abonnés n’étaient pas venus, si bien qu’au lieu des 55.000 spectateurs annoncés, il devait à peine y en avoir 40.000. Une ambiance morose qui devrait avoir une petite sœur vendredi contre Metz.

Deux groupes se sont affrontés à Louis-II

Car en plus de la nouvelle déception sportive vécue à Monaco (1-2), qui fait que l’OM est aujourd’hui 4e de Ligue 1, il y a eu de nombreux incidents à Louis-II. Selon La Provence, deux groupes de supporters se sont opposés en dehors de l’enceinte, puis à l’intérieur, occasionnant un mouvement de foules. Il y a également une grève des encouragements, vraisemblablement pour protester contre les fouilles beaucoup trop longues à l’entrée du stade. Enfin, à la fin, Leonardo Balerdi a voulu applaudir les supporters mais ceux-ci lui ont bien fait comprendre qu’il ne devait pas s’approcher davantage.

C’est à nouveau le feu entre l’OM et ses supporters. Ceux-ci ont réclamé du changement après l’élimination de la Champions League et le 0-5 à Paris, ils l’ont eu mais il s’avère que c’est encore pire aujourd’hui. Et comme ils ne vont pas s’autoflageller, c’est encore l’équipe et Habib Beye qui devraient prendre cher vendredi soir lors de la réception du FC Metz. Il est temps que la saison se termine…

Tensions et échauffourées autour de Monaco – OM : une soirée sous haute tension – https://t.co/dMIvPKBnTZ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 6, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)