L’OM tient peut-être sa prochaine pépite. Yéo Mohamed, défenseur ivoirien de plus d’1m90, est attendu à Marseille pour un essai. Un dossier déjà chaud qui pourrait rapidement déboucher sur une signature.

L’OM accélère sur le marché des jeunes talents et un nouveau nom fait déjà frissonner les supporters. Selon les informations d’Africafoot, Yéo Mohamed, défenseur central international junior ivoirien, est attendu dans les prochains jours à Marseille pour effectuer un essai. À seulement 17 ans, le joueur de l’Union Sportive Tchologo s’impose déjà comme l’un des profils les plus prometteurs de son championnat. Grand, puissant et décisif, il s’est notamment illustré cette saison en inscrivant le but de la victoire face au Stella Club d’Adjamé (1-0), sur un coup de tête rageur.

Yéo Mohamed à l’essai à l’OM

Une action qui résume parfaitement son profil : impact physique, jeu aérien dominant et présence dans les moments clés. Ses performances ne sont pas passées inaperçues. Sélectionné avec les U20 de la Côte d’Ivoire, Yéo Mohamed voit désormais son nom circuler bien au-delà des frontières africaines. L’OM veut prendre de l’avance sur ce dossier et tester rapidement son potentiel au plus haut niveau. Mais Marseille n’est pas seul sur le coup. Le jeune défenseur attire déjà l’attention en Europe, avec un essai également prévu du côté d’Anderlecht. Une concurrence qui pourrait accélérer la décision marseillaise.

Un dossier pensé pour l’après Balerdi ?

Pour l’OM, ce dossier s’inscrit dans une stratégie claire : anticiper l’avenir en recrutant des profils à fort potentiel avant leur explosion. Si l’essai est concluant, Yéo Mohamed pourrait signer son premier contrat professionnel en France et intégrer progressivement le projet marseillais. Le pari est risqué, mais potentiellement gagnant. Avec son gabarit impressionnant (plus d’1m90) et sa marge de progression, le jeune Ivoirien coche les cases d’un futur patron défensif. Reste désormais à savoir s’il convaincra le staff olympien lors de son passage à Marseille. Une chose est sûre : du côté de l’OM, le mercato se joue aussi sur les talents de demain. Et Yéo Mohamed pourrait bien être le prochain coup d’avance du club phocéen.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)