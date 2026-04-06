Alors que le nom de Mohamed Bouhafsi enflamme les rumeurs depuis une semaine, Frank McCourt aurait déjà choisi un nouveau président pour l’OM… et son identité reste totalement secrète.

Le feuilleton présidentiel de l’OM prend une tournure inattendue. Alors que Mohamed Bouhafsi semblait être le favori pour prendre la tête du club, Frank McCourt aurait tranché en faveur d’un tout autre profil, inconnu du grand public.

« L’élu a déjà été identifié »

L’information, transmise par La Tribune Dimanche, est d’une crédibilité rare : l’hebdomadaire appartient à CMA CGM… sponsor majeur de l’OM dirigé par Rodolphe Saadé. Selon les journalistes Mickael Caron et Solen Cherrier, McCourt, assisté d’un cabinet de recrutement international, aurait déjà validé l’identité du successeur d’Alban Juster. Mais le nom de l’heureux élu n’a jamais filtré, même dans les cercles proches du club. « L’élu(e), qui a déjà été identifié(e), n’a pas encore été cité(e) », précise l’hebdomadaire.

Un coup stratégique de McCourt ?

Exit donc les pistes médiatiques comme Cyril Linette ou Mohamed Bouhafsi. En maintenant ce secret, McCourt protègerait non seulement la fin de saison de l’OM mais prépare également un nouveau cycle stratégique pour le club phocéen. Le mystère autour de cette figure pourrait s’avérer un coup de maître : un président inconnu permettrait de repartir sur des bases neuves, loin des pressions médiatiques et de l’agitation des réseaux sociaux.

Une décision qui pourrait redéfinir l’avenir du plus grand club de France, tout en donnant à McCourt les clés d’une transition maîtrisée. Les supporters, eux, sont dans l’attente. Qui est ce président mystère capable de succéder à Alban Juster et de prendre les rênes de l’OM ? Réponse potentiellement dans les semaines à venir, mais pour l’instant, le suspense reste total.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)