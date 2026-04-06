Revue de presse : mauvaises nouvelles à Nice, le Stade Rennais accable l’OL, le RC Lens n’aime pas les gros

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : double coup dur avant Lille

L’information est passée inaperçue mais Boudaoui et Sanson seront suspendus pour le déplacement à Lille dans deux semaines.

RC Lens : les Sang et Or piochent contre les cadors

Battu par Lille samedi (0-3), le RC Lens a concédé 6 défaites contre les équipes du Top 10 (pour 7 victoires) : Lyon (0-1, 16 août 2025), PSG (0-2, 14 septembre), Marseille (1-3, 24 janvier 2026), Monaco (2-3, 21 février), Lorient (1-2, 14 mars) et donc Lille (0-3, 4 avril). Contre 7 succès : Lille (3-0, 20 septembre), Marseille (2-1, 25 octobre), Lorient (3-0, 2 novembre), Monaco (4-1, 8 novembre), Strasbourg (1-0, 22 novembre), Toulouse (3-0, 2 janvier) et Rennes (3-1, 7 février). À l’inverse, les Sang et Or ont été battus par une seule équipe classée au-delà de la 10e place : Metz (0-2, 29 octobre). Contre pas moins de 12 succès.

Stade Rennais : l’OL écrasé en Coupe Gambardella

Déjà en difficulté en Ligue 1, l’OL a été éliminé par le Stade Rennais en quarts de finale de la Coupe Gambardella. « Match maîtrisé de bout en bout par les Rouge et Noir qui s’imposent 3-0 face à Lyon et rejoignent le dernier carré de la Coupe Gambardella », glisse le compte X du SRFC.

RC Strasbourg : l’énorme coup de gueule de Pierre Ménès

Pierre mènes n’a pas apprécié le comportement de certains supporters du RC Strasbourg malgré la victoire contre l’OGc Nice à la Meinau (3-1). « Coup de gueule de Pâques, a-t-il affirmé sur son compte X. J’en profite pour exprimer tout le dégoût que m’a inspiré ce que j’ai vu et entendu dans le kop hier. Une banderole ridicule sur Panichelli déployée alors que la tribune n’était même pas pleine. Une autre pour se plaindre des reports ce qui est un incroyable csc contre le club qui ne va pas jouer à Brest qui pour mieux préparer le double affrontement contre Mayence . C’est vrai nos clubs brillent tellement en coupe d’Europe que c’est vraiment inutile de les aider quand on le peut… Et puis le pompon : l’entrée d’Emegha conspuée par le kop qui a essayé de faire une ridicule diversion en lançant un « aux armes « au même moment . Mais ça doit être normal de siffler un de ses propres joueurs . Depuis bientôt 2 ans les ub et leurs complices ont détruit l’ambiance à la meinau et ils en sont fiers . Tellement fiers qu’ils vont aller à Londres soutenir les supporters de Chelsea dans une manif anti blueco. . La pour le coup bizarrement ça ne les gêne pas d’être les petits frères… Ha au fait le Racing n’avait jamais pas marqué autant de buts depuis 1975 et n’avait pas joué une demi de coupe depuis 45 ans et un quart de coupe d’Europe depuis 40 ans . Tout ça avec leur grève de merde pendant les 15 premières minutes. Je suis dépité en colère parce qu’au club personne ne mérite ça . Ni le staff ni les joueurs ni les dirigeants. » C’est dit !

Coup de gueule de Pâques



J’en profite pour exprimer tout le dégoût que m’a inspiré ce que j’ai vu et entendu dans le kop hier. Une banderole ridicule sur Panichelli déployée alors que la tribune n’était même pas pleine. Une autre pour se plaindre des reports ce qui est un… — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 5, 2026

Stade de Reims : fake news pour Pallois ?

Samedi après-midi, lors du match nul entre le Stade de Reims et Boulogne (0-0), Nicolas Pallois n’était pas sur la feuille de match. Présent en loge à Delaune avec sa famille, le défenseur aurait, selon certaines sources, reçu un message de sa direction lui signifiant la fin de sa saison et de son aventure en Champagne. Mais selon Foot Mercato, cette rumeur est totalement infondée. Aucun SMS de ce type n’aurait été envoyé au joueur et aucune décision n’a été actée concernant une fin anticipée de sa saison. En interne, le club dément formellement toute rupture ou mise à l’écart de Nicolas Pallois. Sa présence en tribunes s’expliquerait simplement par un choix sportif de l’entraîneur rémois, Karel Geraerts.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France