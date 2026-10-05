RC Lens, OL : double coup dur en défense avant le choc

Le RC Lens devra composer avec deux absences importantes dans l’axe pour la réception de l’OL, vendredi soir. Yannick Cahuzac a néanmoins récupéré deux éléments à l’occasion du match amical remporté contre le Standard de Liège.

Baidoo et Nawrocki forfaits face à l’OL

La trêve n’a pas permis au RC Lens de vider totalement son infirmerie. Avant de recevoir l’OL vendredi à 20h45, les Sang et Or sont déjà assurés de devoir se passer de Samson Baidoo et Maik Nawrocki. Le premier est touché aux ischio-jambiers, tandis que la recrue souffre des ligaments croisés.

Ces deux forfaits réduisent les possibilités de Yannick Cahuzac en défense centrale. Le technicien lensois dispose encore de solutions, mais l’état physique de Kyllian Antonio devra également être surveillé. Le défenseur est sorti prématurément lors du match amical face au Standard de Liège en raison d’une gêne aux ischio-jambiers. Il semble toutefois s’être arrêté à temps.

Comme le rapporte Olympique et Lyonnais, Jean-Clair Todibo et Thorgan Hazard ne figuraient pas non plus sur la feuille de match contre la formation belge. Deux joueurs en manque de temps de jeu, sans que leur absence ne soit présentée comme un forfait pour la venue des Lyonnais.

Abdulhamid et Titraoui retrouvent le terrain

La soirée a tout de même apporté deux bonnes nouvelles au staff artésien. Blessés ces dernières semaines, Saud Abdulhamid et Yassine Titraoui ont effectué leur retour. Le piston saoudien a disputé 30 minutes, quand le milieu de terrain algérien a bénéficié de 40 minutes de jeu.

Ces reprises arrivent au bon moment pour un groupe lensois qui a connu plusieurs pépins physiques depuis le début de la saison. Elles permettent aussi à Cahuzac d’élargir ses options avant cette première à domicile sur le banc. Le nouvel entraîneur, nommé à la place de Dino Toppmöller à la mi-septembre, reste sur une défaite à Monaco (2-1) pour ses débuts.

Un succès pour reprendre confiance

Face au Standard de Liège, Lens s’est imposé 2-0. Au-delà du résultat, cette rencontre a surtout permis aux joueurs restés en Artois de retrouver du rythme après trois semaines sans compétition. Une coupure utile pour travailler, mais particulièrement longue dans un contexte sportif délicat.

« On a tous hâte de retrouver la compétition. Trois semaines, c’est long, mais ça nous a permis de travailler. On a encore une semaine pour bien préparer Lyon », a expliqué Yannick Cahuzac sur le site officiel du club après la victoire lensoise.

L’OL surveille aussi son infirmerie

Le RC Lens n’est pas le seul à avancer avec une incertitude défensive. Du côté de l’OL, Moussa Niakhaté a quitté le rassemblement de la sélection sénégalaise avant son terme. Son état sera suivi à l’approche du déplacement à Bollaert, où les deux équipes chercheront à repartir de l’avant après la trêve internationale.