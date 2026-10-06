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FRANCE

OL : pluie de bonnes nouvelles avant le RC Lens 

Par Bastien Aubert - 6 Oct 2026, 11:40
Kaïl Boudache (OL)

La fin de la trêve internationale a été sifflée avec soulagement du côté de l’OL, à trois jours d’un périlleux déplacement à Lens en Ligue 1 (20h45).

La trêve internationale touche à sa fin et, du côté de Lyon, le soulagement est réel. Alors que l’OL s’apprête à retrouver la Ligue 1 avec un déplacement particulièrement compliqué à Lens vendredi soir, plusieurs joueurs lyonnais ont connu un temps de jeu limité avec leur sélection. Une situation forcément appréciable pour Paulo Fonseca, qui va pouvoir récupérer une partie de son groupe dans de bonnes conditions.

Bidstrup très peu utilisé avec le Danemark

Mads Bidstrup fait notamment partie des joueurs qui ont relativement peu joué pendant cette trêve. Le milieu de terrain danois n’a pas participé à la rencontre disputée dimanche avec sa sélection. Son rassemblement se termine donc avec seulement 15 minutes disputées, toutes lors du premier match contre la Norvège. Une utilisation très limitée qui permet à Bidstrup de conserver davantage de fraîcheur avant de retrouver ses partenaires lyonnais. Un élément important alors que le déplacement à Lens s’annonce particulièrement exigeant sur le plan physique.

Kaïl Boudache a lui aussi connu un rassemblement relativement court. Le jeune Lyonnais avait disputé une vingtaine de minutes lors du premier match amical contre l’Afrique du Sud. Mais il n’a pas participé à la deuxième rencontre. Selon Olympique-et-Lyonnais, Boudache aurait été malade, ce qui explique son absence. Le joueur devrait désormais pouvoir retrouver l’OL et se concentrer sur la suite de la saison.

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Nuamah libéré plus tôt que prévu à l’OL

Autre bonne nouvelle pour Paulo Fonseca : Ernest Nuamah a lui aussi vu sa trêve internationale prendre fin plus rapidement que prévu. La rencontre entre le Maroc et le Ghana a en effet été annulée. L’attaquant de l’OL n’a donc pas eu à disputer cette deuxième échéance internationale. Une situation qui lui permet de rentrer plus rapidement à Lyon et de préparer la reprise du championnat. 

Après une trêve qui aurait pu être particulièrement chargée pour les internationaux, l’OL récupère donc plusieurs éléments avec relativement peu de minutes dans les jambes. Ces bonnes nouvelles ne seront évidemment pas de trop avant un rendez-vous particulièrement compliqué. L’OL se déplacera à Lens vendredi à 20h45 pour tenter de poursuivre sa bonne dynamique en Ligue 1. Les Gones devront notamment composer avec l’intensité d’une équipe lensoise toujours difficile à manœuvrer sur sa pelouse.

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