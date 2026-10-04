RC Lens : Cahuzac envoie un message aux supporters avant l’OL

À quelques jours de RC Lens – OL, Yannick Cahuzac a affiché son impatience de retrouver Bollaert et les supporters lensois.

Pendant cette longue trêve internationale, le RC Lens disputait ce vendredi un match amical face au Standard de Liège. Grâce à un doublé de Florian Thauvin, les Sang et Or se sont imposés (2-0) lors de cette rencontre disputée à huis clos. Un rendez-vous qui a surtout permis à Yannick Cahuzac de poursuivre son travail avec son groupe et de préparer le retour de la Ligue 1, avec un choc face à l’Olympique Lyonnais vendredi prochain à Bollaert.

Cahuzac : « On a vraiment hâte de retrouver Bollaert »

Après la victoire face au Standard de Liège, Yannick Cahuzac n’a pas caché son impatience de retrouver la compétition et surtout le public lensois. À quelques jours de la réception de l’OL, vendredi prochain (20h45) en ouverture de la sixième journée de Ligue 1, l’entraîneur du RC Lens a envoyé un message aux supporters : « On a tous hâte de retrouver la compétition. Trois semaines, c’est long. Mais ça nous a permis de travailler. On a encore une semaine pour bien préparer Lyon. On a vraiment hâte de retrouver Bollaert et notre public. »

Première à Bollaert pour Cahuzac comme coach des Sang et Or

Battu sur la pelouse de l’AS Monaco (2-1) avant la trêve pour sa première rencontre à la tête des Sang et Or, Yannick Cahuzac s’apprête cette fois à vivre une grande première. Face à l’OL, l’ancien milieu de terrain dirigera pour la première fois le RC Lens à Bollaert en tant qu’entraîneur. Un rendez-vous forcément particulier pour Yannick Cahuzac, qui espère décrocher sa première victoire en Ligue 1 sur le banc lensois devant son public.