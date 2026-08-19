Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Courtisé ardemment par l’AS Rome sur ce mercato estival, Malick Fofana (21 ans) devrait rester encore peu à l’OL.

L’avenir de Malick Fofana continue d’alimenter les discussions dans les dernières semaines du mercato. Très courtisé par l’AS Rome, l’ailier belge de l’OL reste pourtant un élément important aux yeux de Paulo Fonseca.

Fofana toujours dans les plans de Fonseca

Titulaire sur le côté gauche de l’attaque lyonnaise lors du match nul obtenu à Fenerbahçe (1-1), Fofana a ainsi participé à une rencontre particulièrement importante pour l’OL dans sa campagne européenne. Et selon son entraîneur de l’OL, il devrait également être présent lors du barrage retour la semaine prochaine. Interrogé sur la présence de Fofana pour cette prochaine échéance, Paulo Fonseca s’est montré particulièrement clair au micro de Canal+.

« Je pense que oui, il sera là. C’est très important, je crois en tous les joueurs de notre équipe. Ils seront prêts pour le prochain match », a expliqué l’entraîneur portugais. Une déclaration qui constitue un indice intéressant alors que l’AS Rome pousse pour recruter le joueur lyonnais. Fonseca ne ferme évidemment pas la porte à un départ dans les dernières semaines du mercato, mais son discours confirme surtout que Fofana reste pleinement intégré à son projet sportif à court terme.

La Roma va devoir patienter

L’intérêt de l’AS Rome ne faiblit pourtant pas. Le profil du jeune international belge continue de séduire le club italien, qui aimerait profiter de la situation pour avancer dans les négociations. Mais l’OL peut difficilement se permettre de perdre un joueur offensif aussi important avant son barrage retour contre Fenerbahçe.

La présence de Fofana au match aller, puis l’annonce de Fonseca concernant le retour, vont donc forcément donner un peu de répit aux dirigeants de l’OL. Pour l’heure, le message envoyé par l’entraîneur est clair : Malick Fofana est toujours dans ses plans. Reste désormais à savoir si la Roma parviendra à faire évoluer la situation avant la fermeture du mercato.