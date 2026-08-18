Stade Rennais, OL : un nouveau duel à 10 M€ agite le mercato !

Déjà courtisé par Strasbourg, Djaoui Cissé figure désormais sur les tablettes de l’OL. Le milieu du Stade Rennais dispose d’un bon de sortie, mais son long contrat pourrait rapidement faire grimper les enchères.

L’OL s’invite dans le dossier Cissé

On vous en parlait ce lundi : Franck Haise envisageait un deal autour de Djaoui Cissé et Ismaël Doukouré avec Strasbourg. Le dossier connaît désormais un développement important puisque l’OL est entré dans la course pour le milieu rennais.

Selon les informations relayées par Foot01, le profil de l’international Espoirs français plaît beaucoup à l’état-major rhodanien. Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean cherchent encore à renforcer l’entrejeu après le départ d’Orel Mangala à Getafe, tandis que Tanner Tessmann pourrait également quitter Lyon.

Rennes ne le retiendra pas, mais ne le bradera pas

Moins en vue depuis la nomination de Franck Haise, Cissé bénéficie d’un bon de sortie. Le Stade Rennais ne compte donc pas fermer la porte à un transfert, sans pour autant céder sa pépite au rabais. Sa valeur marchande est estimée à 10 M€ par Transfermarkt, mais son contrat jusqu’en juin 2030 place le club breton en position de force.

Fulham a formulé une offre pour Natan et poursuit également ses discussions avec Rennes au sujet d’Abdelhamid Aït Boudlal. — @jonathan35001 https://twitter.com/jonathan35001/status/2089679506789327290

Le mercato rennais reste donc animé dans le sens des départs. Outre Cissé, plusieurs éléments de l’effectif font l’objet de sollicitations à l’approche de la dernière ligne droite estivale.

Une concurrence déjà européenne

L’intérêt lyonnais vient surtout compliquer les plans de Strasbourg, qui suit Cissé pour compenser le départ de Valentin Barco. Le joueur de 22 ans avait montré de belles choses sous les ordres d’Habib Beye et conserve une cote élevée au-delà de la Ligue 1.

Plusieurs formations de Premier League et de Bundesliga surveillent également sa situation. Avec l’arrivée de l’OL dans ce dossier, Rennes peut désormais espérer que la concurrence fasse monter le prix de son élément prometteur.