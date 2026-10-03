Real Madrid Mercato : Endrick de retour à l’OL, un premier verdict est tombé !

Un sondage réalisé par nos soins révèle qu’une majorité de supporters lyonnais est favorable au retour d’Endrick cet hiver.

De retour au Real Madrid cet été après un prêt réussi à l’Olympique Lyonnais lors de la seconde partie de la saison dernière, Endrick connaît un début de saison particulièrement compliqué. L’attaquant brésilien n’a disputé qu’un seul match toutes compétitions confondues avec les Merengue depuis le début de l’exercice. Face à ce très faible temps de jeu, un nouveau départ en prêt lors du mercato hivernal est désormais envisagé, quelques mois seulement après son retour dans la capitale espagnole.

Les supporters de l’OL veulent revoir Endrick à Lyon

Déjà intéressé par un nouveau prêt d’Endrick lors du dernier mercato estival, l’OL pourrait-il revenir à la charge cet hiver ? Nous avons posé la question aux supporters lyonnais dans un sondage publié sur le compte X de BUT! OL. Et le verdict est assez clair : 62 % des votants se sont prononcés en faveur d’un retour de l’attaquant brésilien à Lyon, contre 38 % qui n’y sont pas favorables.

Près de deux supporters sur trois ayant participé à notre sondage aimeraient donc revoir Endrick sous le maillot de l’OL. Son passage réussi dans le Rhône et sa situation compliquée au Real Madrid pourraient forcément alimenter les rumeurs à l’approche du mercato hivernal. Reste désormais à savoir si les Merengue accepteront de prêter une nouvelle fois leur attaquant et, surtout, si les dirigeants lyonnais décideront de revenir concrètement à la charge pour tenter de faire revenir Endrick cet hiver.