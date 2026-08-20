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OM Mercato : gros coup de froid pour cette piste XXL au poste de gardien

Par William Tertrin - 20 Août 2026, 17:20
Noah Atubolu sous le maillot de Fribourg

L’OM pourrait devoir tirer un trait sur Noah Atubolu. Alors que le gardien de Fribourg figurait parmi les pistes étudiées pour succéder à Gerónimo Rulli, les discussions avec l’OM sont actuellement à l’arrêt.

Le dossier Noah Atubolu connaît un nouveau rebondissement. Alors que plusieurs médias annonçaient récemment que l’OM avait abandonné la piste du gardien de Fribourg, les dernières informations venues d’Allemagne montrent que la situation est plus nuancée.

Selon Florian Plettenberg, l’OM et Atubolu étaient en négociations avancées, mais les discussions sont actuellement à l’arrêt depuis le week-end. Une information qui confirme surtout que Marseille avait bien travaillé sur le dossier. Quelques jours plus tôt, Kicker indiquait déjà que le club phocéen avait proposé au portier de 24 ans un statut de numéro 1.

Une piste compliquée financièrement

Le principal problème pour l’OM reste le prix réclamé par le SC Fribourg. Après avoir initialement envisagé une indemnité pouvant atteindre 20 millions d’euros, le club allemand aurait revu ses exigences autour de 15 millions d’euros. Un montant qui reste conséquent pour Marseille dans ce mercato.

Atubolu présente pourtant un profil particulièrement intéressant pour l’OM : âgé de 24 ans, il souhaite quitter Fribourg et cherche un projet lui garantissant du temps de jeu. Marseille lui aurait justement offert cette perspective avec une place de titulaire.

Mais la concurrence est importante. Naples et Bournemouth ont également été associés au dossier, tandis que l’Eintracht Francfort surveille désormais très attentivement la situation.

L’OM peut-il encore tenter sa chance ?

C’est tout l’enjeu des prochains jours. Le dossier n’apparaît pas totalement fermé, mais Marseille doit composer avec des contraintes financières et plusieurs concurrents. Le récent intérêt de Francfort pourrait également accélérer les choses si Kaua Santos ou Michael Zetterer venaient à partir.

Pour l’OM, Noah Atubolu reste donc une piste à surveiller, même si elle ne semble pas être la plus avancée actuellement. Avec la fin du mercato qui approche, un nouveau mouvement dans ce dossier n’est pas à exclure.

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