Si Hansi Flick est indéboulonnable sur le banc du FC Barcelone, Andrés Iniesta ne cache pas le rêve d’un retour dans son club de coeur.

Le FC Barcelone reste forcément particulier pour Andrés Iniesta. Après avoir marqué l’histoire du club comme joueur, l’ancien milieu espagnol découvre désormais une nouvelle vie dans le football : celle d’entraîneur.

Iniesta se verrait bien revenir au FC Barcelone

À 42 ans, le champion du monde 2010 poursuit son apprentissage aux Émirats arabes unis avec Gulf United FC. Et forcément, la question d’un éventuel retour au Barça commence déjà à se poser.Interrogé par Mundo Deportivo sur son avenir, Andrés Iniesta a reconnu qu’une aventure sur le banc du FC Barcelone aurait évidemment une saveur particulière.

« Le destin décidera de ce qui doit arriver. Évidemment, ce serait merveilleux de poursuivre ma carrière d’entraîneur, vu ce que le Barça représente pour moi, mais ce n’est pas un objectif prioritaire », a-t-il déclaré. Une réponse qui laisse volontairement la porte ouverte. L’ancien international espagnol ne réclame donc pas le poste de Hansi Flick et ne présente pas le Barça comme un objectif à court terme. Mais il reconnaît clairement que l’idée lui plairait.

Le parcours d’Iniesta comme entraîneur reste toutefois très récent. Après une première expérience à Emirates Club, il a poursuivi son aventure dans le championnat des Émirats avec Gulf United FC. Une trajectoire qui rappelle forcément celle de Xavi. Avant de revenir au FC Barcelone comme entraîneur, l’ancien milieu avait lui aussi débuté sa carrière sur un banc au Qatar avec Al Sadd. Xavi avait ensuite retrouvé le Barça, avant de prendre aujourd’hui les commandes de la sélection des Pays-Bas. Un parcours qui peut forcément donner des idées à Iniesta.

Flick n’est absolument pas menacé au Barça

Iniesta assure néanmoins ne pas avoir construit sa reconversion autour de cette perspective. L’Espagnol explique surtout qu’il profite actuellement de ses premiers pas dans un métier qu’il n’avait pas forcément prévu d’exercer : « J’ai toujours dit que mon rêve était d’être footballeur, et c’est à cette époque que j’avais des buts et des obsessions, à mon arrivée à Barcelone : réussir avec l’équipe première. »

Un discours qui montre surtout l’évolution de ses priorités. Devenir entraîneur n’était pas prévu dans son parcours initial, mais cette nouvelle aventure semble désormais lui plaire. Évidemment, les déclarations d’Iniesta ne signifient absolument pas que Hansi Flick est menacé. L’entraîneur allemand conserve la confiance du FC Barcelone et reste la figure du projet sportif actuel. L’idée d’un Iniesta futur entraîneur du Barça relève donc davantage du rêve que d’un scénario concret.

Mais le simple fait que l’un des plus grands joueurs de l’histoire du club envisage désormais cette possibilité suffit à faire parler. La route est encore longue avant d’imaginer son arrivée sur le banc du Camp Nou : « Maintenant, peut-être parce que j’aime prendre mon temps pour réfléchir, car devenir entraîneur n’était pas prévu, l’avenir nous le dira, mais il est vrai que j’apprécie vraiment ce début. » Pour l’instant, Iniesta veut donc apprendre, progresser et prendre son temps.