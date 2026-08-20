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FRANCE

OM : ça a chauffé entre deux Marseillais avant Strasbourg !

Par William Tertrin - 20 Août 2026, 18:40

Un léger accrochage a opposé Timothy Weah et CJ Egan-Riley lors d’une séance d’entraînement de l’OM, à la veille du match d’ouverture contre Strasbourg.

L’entraînement de l’OM de ce jeudi a été brièvement animé par un petit échange entre Timothy Weah et CJ Egan-Riley à la veille du match d’ouverture contre Strasbourg. Dans une séquence relayée sur TikTok, les deux Marseillais se sont légèrement chauffés durant la séance, avant que la situation ne revienne rapidement à la normale et que tous les joueurs en rigolent juste après.

Pas de véritable incident à signaler donc, mais simplement un moment de tension comme il peut en exister dans une séance où les joueurs se livrent pleinement. Les deux hommes ont ensuite repris le cours normal de l’entraînement, confirmant que cet épisode ne semble pas avoir laissé de traces.

Un accrochage qui devrait rester anecdotique

Arrivé à Marseille à l’été 2025 en provenance de la Juventus, Timothy Weah s’est rapidement installé dans le groupe olympien. L’international américain a même été promu capitaine par Bruno Genesio après l’épisode Pierre-Emile Højbjerg. De son côté, CJ Egan-Riley, recruté durant la même période, a connu une saison un peu plus mitigée.

Ce petit accrochage entre les deux joueurs devrait donc rester anecdotique. Dans un groupe professionnel, les séances peuvent parfois être animées, surtout lorsque l’intensité monte. L’essentiel est que Weah et Egan-Riley aient rapidement tourné la page, sans conséquence à la veille de la réception de Strasbourg pour le coup d’envoi de la Ligue 1.

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