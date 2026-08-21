FC Barcelone : une offre acceptée envenime encore le bras de fer !

L’Atlético de Madrid était prêt à laisser partir Julian Alvarez vers Arsenal. Mais l’attaquant argentin a refusé cette porte de sortie, restant déterminé à rejoindre le FC Barcelone.

L’Atlético avait dit oui à Arsenal

On vous en parlait récemment : le clash autour de Julian Alvarez opposait déjà l’Atlético de Madrid au FC Barcelone. Le dossier connaît désormais un nouveau rebondissement majeur.

D’après les informations relayées par Foot Mercato, les Colchoneros ont accepté une proposition transmise par Arsenal. Le club londonien souhaitait faire de l’ancien joueur de Manchester City son nouveau leader offensif après une saison décevante de Viktor Gyökeres.

L’Atlético de Madrid a accepté une offre pour Julian Alvarez. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2090684722133311937

Alvarez refuse de retourner en Angleterre

Cette fois, le blocage ne vient pas de l’Atlético mais du joueur. Julian Alvarez a repoussé la proposition d’Arsenal, ne souhaitant pas effectuer son retour en Premier League. L’international argentin maintient sa priorité : rejoindre le Barça.

Revenu à l’entraînement la semaine dernière, l’attaquant a réaffirmé ses envies de départ auprès de Diego Simeone. Le technicien argentin le soutient publiquement, malgré les sifflets entendus mercredi lors de la victoire face à Malaga, mais reste aligné sur la position de sa direction.

Le bras de fer se durcit à Madrid

L’Atlético refuse toujours de renforcer un concurrent direct en Liga, quel que soit le montant proposé par le club catalan. Le refus opposé à Arsenal aurait encore dégradé la relation entre Alvarez et la direction incarnée par Gil Marín.

Une volonté de dialogue demeure, mais la situation devient difficilement tenable. De son côté, Arsenal devrait poursuivre sa quête d’un attaquant et pourrait désormais se reporter sur Victor Osimhen.