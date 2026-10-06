Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le FC Barcelone est plus proche que jamais de prolonger le contrat d’un certain Raphinha (29 ans), actuel meilleur joueur du monde au point de vue statistique.

Le FC Barcelone verrouille l’un de ses hommes forts. Après plusieurs semaines de discussions, le nouveau contrat de Raphinha est désormais signé.

Raphinha va rester au FC Barcelone jusqu’en 2030

Selon Fabrizio Romano, l’accord est totalement finalisé avec l’entourage et les avocats du Brésilien, avec une prolongation jusqu’en juin 2030. L’annonce officielle et la cérémonie de signature sont désormais attendues très prochainement, sans doute vendredi. Une excellente nouvelle pour Hansi Flick.Raphinha était initialement lié au FC Barcelone jusqu’en 2028.

Mais ses performances ont convaincu les dirigeants catalans d’accélérer les discussions afin de sécuriser l’avenir de leur capitaine. Le Brésilien, qui fêtera ses 30 ans en décembre, est devenu l’un des éléments majeurs du projet barcelonais. Le Barça avait déjà affiché son intention de le prolonger jusqu’en 2030, avant que les négociations ne s’accélèrent ces dernières semaines. Désormais, le dossier est bouclé. Il ne manque plus que l’officialisation publique.

Cette prolongation arrive surtout après un début de saison exceptionnel de Raphinha. Selon les chiffres, le Brésilien du FC Barcelone compile déjà 15 buts et 4 passes décisives. Des statistiques qui lui permettent de devancer ses principaux poursuivants au sein du Barça. Lamine Yamal affiche notamment 12 buts et 7 passes décisives, tandis que Michael Olise totalise 12 buts et 5 passes décisives. Raphinha possède donc actuellement la meilleure production statistique du trio. De quoi alimenter l’idée selon laquelle il serait, sur ce début de saison, le joueur le plus performant de la planète.

Yamal relégué derrière son coéquipier ?

C’est forcément un petit événement à Barcelone. Lamine Yamal est depuis plusieurs mois présenté comme l’un des grands visages du football mondial. L’Espagnol reste évidemment extrêmement performant et conserve une influence énorme dans le jeu du Barça. Mais Raphinha vient actuellement lui voler la vedette sur le plan statistique. Avec ses 15 buts et ses 4 passes décisives, le Brésilien est tout simplement en train de réaliser un début d’exercice hors normes. Et cette prolongation jusqu’en 2030 constitue un signal particulièrement fort envoyé par le Barça : malgré son âge et les nombreuses sollicitations dont il peut faire l’objet, le club catalan compte toujours énormément sur lui.

La seule ombre au tableau concerne désormais son état physique. Raphinha avait été contraint de quitter le rassemblement du Brésil après avoir ressenti une gêne à la cuisse droite. Des examens avaient révélé un petit œdème musculaire, poussant la sélection brésilienne à le libérer par précaution.

Mais les examens réalisés ensuite au FC Barcelone se sont montrés rassurants. Le club catalan a indiqué qu’aucune véritable lésion n’avait été détectée. Raphinha devrait donc pouvoir retrouver le groupe de Hansi Flick après la trêve internationale. Flick devrait néanmoins éviter de prendre le moindre risque avec son joueur vedette et le faire débuter sur le banc ce week-end.