À LA UNE DU 6 OCT 2026
[15:40]PSG : Doué porte le coup de grâce à Dembélé chez les Bleus  
[15:20]Stade Rennais : Seko Fofana garde toujours un pied au RC Lens
[15:00]ASSE Mercato : après Stassin, un autre ancien Vert affole les compteurs et fait déjà regretter son départ 
[14:40]FC Barcelone : une légende du Barça rêve déjà de remplacer Flick
[14:20]FC Nantes – Stade de Reims : énorme surprise en vue dans le onze de Poirier ?
[14:00]OM : Genesio tient un joker qui affole déjà la Ligue 1
[13:40]ASSE : le pire ennemi des Verts de retour à Saint-Étienne ! 
[13:30]Stade Rennais : Lepaul, la tête dans le sac avant Auxerre ?
[13:20]PSG : une blessure cachée de Dembélé avec les Bleus ? 
[13:00]OL Mercato : coup de tonnerre pour Loïs Openda avant le RC Lens !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : tout est bouclé pour le meilleur joueur du monde, Yamal va se régaler ! 

Par Bastien Aubert - 6 Oct 2026, 11:00
Yamal et Raphinha
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Le FC Barcelone est plus proche que jamais de prolonger le contrat d’un certain Raphinha (29 ans), actuel meilleur joueur du monde au point de vue statistique. 

Le FC Barcelone verrouille l’un de ses hommes forts. Après plusieurs semaines de discussions, le nouveau contrat de Raphinha est désormais signé. 

Raphinha va rester au FC Barcelone jusqu’en 2030

Selon Fabrizio Romano, l’accord est totalement finalisé avec l’entourage et les avocats du Brésilien, avec une prolongation jusqu’en juin 2030. L’annonce officielle et la cérémonie de signature sont désormais attendues très prochainement, sans doute vendredi. Une excellente nouvelle pour Hansi Flick.Raphinha était initialement lié au FC Barcelone jusqu’en 2028.

Mais ses performances ont convaincu les dirigeants catalans d’accélérer les discussions afin de sécuriser l’avenir de leur capitaine. Le Brésilien, qui fêtera ses 30 ans en décembre, est devenu l’un des éléments majeurs du projet barcelonais. Le Barça avait déjà affiché son intention de le prolonger jusqu’en 2030, avant que les négociations ne s’accélèrent ces dernières semaines. Désormais, le dossier est bouclé. Il ne manque plus que l’officialisation publique.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Cette prolongation arrive surtout après un début de saison exceptionnel de Raphinha. Selon les chiffres, le Brésilien du FC Barcelone compile déjà 15 buts et 4 passes décisives. Des statistiques qui lui permettent de devancer ses principaux poursuivants au sein du Barça. Lamine Yamal affiche notamment 12 buts et 7 passes décisives, tandis que Michael Olise totalise 12 buts et 5 passes décisives. Raphinha possède donc actuellement la meilleure production statistique du trio. De quoi alimenter l’idée selon laquelle il serait, sur ce début de saison, le joueur le plus performant de la planète.

Yamal relégué derrière son coéquipier ?

C’est forcément un petit événement à Barcelone. Lamine Yamal est depuis plusieurs mois présenté comme l’un des grands visages du football mondial. L’Espagnol reste évidemment extrêmement performant et conserve une influence énorme dans le jeu du Barça. Mais Raphinha vient actuellement lui voler la vedette sur le plan statistique. Avec ses 15 buts et ses 4 passes décisives, le Brésilien est tout simplement en train de réaliser un début d’exercice hors normes. Et cette prolongation jusqu’en 2030 constitue un signal particulièrement fort envoyé par le Barça : malgré son âge et les nombreuses sollicitations dont il peut faire l’objet, le club catalan compte toujours énormément sur lui.

La seule ombre au tableau concerne désormais son état physique. Raphinha avait été contraint de quitter le rassemblement du Brésil après avoir ressenti une gêne à la cuisse droite. Des examens avaient révélé un petit œdème musculaire, poussant la sélection brésilienne à le libérer par précaution.

Mais les examens réalisés ensuite au FC Barcelone se sont montrés rassurants. Le club catalan a indiqué qu’aucune véritable lésion n’avait été détectée. Raphinha devrait donc pouvoir retrouver le groupe de Hansi Flick après la trêve internationale. Flick devrait néanmoins éviter de prendre le moindre risque avec son joueur vedette et le faire débuter sur le banc ce week-end. 

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot