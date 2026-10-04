FC Barcelone Mercato : Raphinha et deux autres signatures bouclées !

Le FC Barcelone aurait bouclé les prolongations de trois de ses joueurs, dont celle de Raphinha jusqu’en juin 2030.

Le FC Barcelone continue de préparer l’avenir en sécurisant plusieurs de ses joueurs. Selon les informations dévoilées ce samedi par le journaliste italien, Fabrizio Romano, le Barça aurait bouclé pas moins de trois prolongations de contrat. Raphinha, Xavi Espart et Marc Bernal auraient tous trouvé un accord avec les dirigeants blaugrana pour poursuivre leur aventure en Catalogne.

Raphinha prolongé jusqu’en 2030 par le Barça

Parmi ces trois dossiers, Fabrizio Romano a notamment dévoilé la durée du nouveau contrat de Raphinha. L’ailier brésilien devrait prolongé son bail avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2030. Une récompense logique au regard de son excellent début de saison : le Brésilien a déjà inscrit 12 buts et délivré 3 passes décisives en seulement 7 matchs de Liga. En parallèle, le Barça aurait également sécurisé l’avenir de deux de ses jeunes joueurs, Xavi Espart et Marc Bernal, même si les détails de leurs nouveaux contrats n’ont pas encore été précisés.

Le Barça veut également prolonger Gerard Martin

Et le FC Barcelone ne compterait pas s’arrêter là. Comme nous vous l’avons relayé ce samedi, le club catalan souhaiterait également prolonger le contrat de Gerard Martin. Après avoir bouclé les dossiers Raphinha, Xavi Espart et Marc Bernal, le Barça entendrait donc poursuivre sa politique de prolongations en sécurisant à son tour l’avenir du défenseur espagnol.