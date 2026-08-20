OM : le départ d’un cadre est désormais officiel !

L’OM a annoncé le départ d’Alessandro Antonello, qui quitte ses fonctions de directeur général après un peu plus d’un an au club.

L’OM poursuit sa réorganisation à la tête du club. Comme déjà révélé en février dernier sur notre site, le club phocéen a officialisé ce jeudi le départ d’Alessandro Antonello, qui occupait le poste de directeur général depuis juillet 2025 après plus de dix années passées à l’Inter Milan, où il avait notamment exercé comme directeur financier, directeur des opérations puis directeur général.

Un passage consacré au développement économique de l’OM

À Marseille, Alessandro Antonello avait été recruté avec une mission principalement tournée vers le développement économique du club. Il devait notamment travailler sur l’augmentation et la diversification des revenus, la valorisation du Vélodrome, la transformation digitale ainsi que le rayonnement international de la marque OM.

Le dirigeant italien s’était également exprimé sur l’avenir du Vélodrome, considéré comme un axe majeur de développement pour l’Olympique de Marseille. Il évoquait notamment l’idée de faire du stade un véritable lieu de vie, au-delà des seuls jours de match.

Les projets seront poursuivis

Dans son annonce, l’OM assure que les différents projets lancés durant son passage seront poursuivis et renforcés dans le cadre de la feuille de route de la nouvelle direction. Ce départ intervient alors que le club connaît une importante recomposition de sa gouvernance.

Le changement de direction s’est notamment accéléré il y a quelques mois avec l’arrivée de Stéphane Richard à la présidence. Après un peu plus d’un an à Marseille, Alessandro Antonello quitte donc un club engagé dans une nouvelle phase de son développement. L’OM entend désormais poursuivre les chantiers économiques et commerciaux initiés ces derniers mois tout en les intégrant à la stratégie de sa nouvelle direction.