Le directeur général de l’OM, Alessandro Antonello, a révélé que des discussions étaient en cours avec Orange pour le naming du Vélodrome. L’idée étant d’obtenir au moins autant que l’OL pour son stade…

Discret dans les médias, Alessandro Antonello a accordé une interview au Figaro dans laquelle il a été question du Vélodrome. Le directeur général de l’OM s’extasie devant le spectacle offert par les supporters marseillais et par leur capacité à le remplir systématiquement : « Les chiffres atteints sont très significatifs. Nous en sommes à 24 matchs à guichets fermés consécutifs et nous avons eu en 2025 environ 1,5 millions de spectateurs au Vélodrome. Si l’on ajoute les concerts et autres événements, on atteint 2,5 millions de personnes. L’OM est aujourd’hui à la sixième place au plan européen, juste derrière des clubs prestigieux qui disposent de stades aux capacités plus importantes. Et en taux de remplissage, nous sommes à la troisième place européenne ».

L’OM veut revoir son tarif à la hausse pour le naming du Vélodrome

Antonello a aussi révélé être en discussions avec Orange pour reconduire le naming de l’enceinte du boulevard Michelet. Le premier contrat qui liait les deux parties pour dix ans arrivera à échéance en 2026. « Il y a évidemment des conversations en cours avec Orange et nous réfléchissons aussi à des alternatives si un accord de renouvellement n’était pas trouvé. Et bien sûr, la valeur du contrat sera forcément différente de celle fixée avec Orange il y a dix ans. » A l’époque, Jacques-Henri Eyraud avait obtenu 2,6 M€ brut par saison. Une belle somme… mais qui est trois fois inférieure à ce que verse Groupama pour apposer son nom sur le stade de l’OL. Vu son aura, l’Olympique de Marseille doit certainement vouloir faire aussi bien voire mieux que son rival lyonnais.

Mais la grande différence entre les deux clubs reste que l’OL est propriétaire de son enceinte. Et encaisse donc directement l’argent de Groupama. Alors que le chèque signé par Orange ne sert à l’OM qu’à diminuer la facture de la location du Vélodrome…